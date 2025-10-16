  • Home>
Bloating और Gas की समस्या? आज ही अपनाएं ये 7 आसान योगासन

ब्लोटिंग और गैस की समस्या बहुत लोगों के लिए परेशानी बन जाती है. योगासन पेट की मालिश करते हैं, पाचन सुधारते है और गैस व ब्लोटिंग कम करने में मददकरते है. यहाँ आसान योगासन बताए गए हैं जिन्हें आप रोजाना घर पर आराम से कर सकते है.

By: Komal Singh | Published: October 16, 2025 8:58:39 AM IST

1/8

पवनमुक्तासन

पीठ के बल लेटकर घुटनों को छाती की ओर लाएँ और हाथों से पकड़ें. यह पेट की गैस बाहर निकालने और ब्लोटिंग कम करने में मदद करता है.

2/8

अपानासन

एक या दोनों घुटनों को धीरे-धीरे छाती की ओर लाएं. पेट की मसल्स पर हल्का दबाव डालकर गैस और अपच कम होता है.

3/8

बालासन

घुटनों के बल बैठकर आगे झुकें और माथा जमीन पर रखें. यह पेट को आराम देता है और पाचन में मदद करता है.

4/8

अर्ध मत्स्येन्द्रासन

सीधे बैठकर एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करें और शरीर को उसी दिशा में मोड़ें. यह पेट की मसल्स को स्ट्रेच करता है और गैस कम करता है.

5/8

भुजंगासन

पेट के बल लेटकर हाथों की मदद से शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाएं. यह पेट की मसल्स एक्टिव करता है और ब्लोटिंग को कम करता है.

6/8

सेतु बंधासन

पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें और कमर को ऊपर उठाएँ. पेट और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है और गैस निकलने में मदद मिलती है.

7/8

सुप्त मत्स्येन्द्रासन

पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को एक ओर घुमाएँ और हाथ फैलाएँ. यह पेट और पेट की मसल्स को रिलैक्स करता है.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

