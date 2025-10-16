Bloating और Gas की समस्या? आज ही अपनाएं ये 7 आसान योगासन

ब्लोटिंग और गैस की समस्या बहुत लोगों के लिए परेशानी बन जाती है. योगासन पेट की मालिश करते हैं, पाचन सुधारते है और गैस व ब्लोटिंग कम करने में मददकरते है. यहाँ आसान योगासन बताए गए हैं जिन्हें आप रोजाना घर पर आराम से कर सकते है.