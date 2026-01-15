  • Home>
  योग, पिलेट्स या जिम? जानिए आपका फेवरेट स्टार किस वर्कआउट को मानता है बेस्ट

योग, पिलेट्स या जिम? जानिए आपका फेवरेट स्टार किस वर्कआउट को मानता है बेस्ट

Yoga, Pilates, or Gym: बॉलीवुड सितारे योग, पिलेट्स या जिम वर्कआउट चुनते है, यह साबित करते हुए कि लंबे समय तक फिटनेस के लिए वर्कआउट के टाइप से ज़्यादा कंसिस्टेंसी और एन्जॉयमेंट मायने रखता है.


By: Hasnain Alam | Published: January 15, 2026 1:18:49 PM IST

1/9

अलग-अलग रास्ते, एक ही लक्ष्य: स्वास्थ्य और फिटनेस (Different paths, same goal: health and fitness)

चाहे वह योगा मैट हो रिफॉर्मर मशीन हो या भारी वजन बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज़ यह साबित करती हैं कि कोई एक तरीका सब पर लागू नहीं होता है. सबसे ज़्यादा जरूरी है लगातार बने रहना, स्वस्थ और खुश रहना है.

Shilpa Shetty Yoga is her religion - Photo Gallery
2/9

शिल्पा शेट्टी: योग ही उनका धर्म (Shilpa Shetty: Yoga is her religion)

शिल्पा की उम्र को मात देने वाली चमक सालों की लगन से की गई योग प्रैक्टिस से आती है. लचीलापन ताकत और मन की शांति, वह इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि योग सिर्फ़ एक एक्सरसाइज नहीं है. यह एक पूरी लाइफस्टाइल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है.

Kareena Kapoor The OG Yoga Queen - Photo Gallery
3/9

करीना कपूर: द OG योग क्वीन (Kareena Kapoor: The OG Yoga Queen)

बेबो दशकों से योग को बढ़ावा दे रही हैं, लाखों लोगों को अपनी मैट बिछाने के लिए प्रेरित कर रही है. उनका टोन्ड फ़िज़िक और चमकदार एनर्जी दिखाती है कि लगातार योग शरीर और दिमाग के लिए कितना पावरफ़ुल हो सकता है.

Janhvi Kapoor Pilates Princess - Photo Gallery
4/9

जान्हवी कपूर: पिलेट्स प्रिंसेस (Janhvi Kapoor: Pilates Princess)

जान्हवी अपने तराशे हुए, लीन फ़िज़िक के लिए पिलेट्स पर भरोसा करती है. कोर स्ट्रेंथ, कंट्रोल्ड मूवमेंट और ध्यान से सांस लेने के साथ, पिलेट्स उन्हें वह बैलेंस्ड फिटनेस देता है जो उन्हें पसंद है, साथ ही उन्हें चोट से बचाता है और मजबूत रखता है.

Khushi Kapoor Following in her sisters Pilates footsteps - Photo Gallery
5/9

खुशी कपूर: बहन के पिलेट्स के रास्ते (Khushi Kapoor: Following in her sister's Pilates footsteps)

खुशी ने भी जान्हवी की तरह पिलेट्स को अपनाया है, यह साबित करते हुए कि रिफॉर्मर वर्कआउट कमाल करते है. कपूर बहनें दिखाती हैं कि जो आपको पसंद है उसे ढूंढने से फिटनेस टिकाऊ, असरदार और सच में हमेशा मज़ेदार बनती है.

Alia Bhatt A complete gym girl - Photo Gallery
6/9

आलिया भट्ट: पूरी तरह से जिम गर्ल (Alia Bhatt: A complete gym girl)

आलिया की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ़ंक्शनल फिटनेस रूटीन उन्हें फ़िल्मों के बिज़ी शेड्यूल के लिए एनर्जेटिक रखते है. वह साबित करती हैं कि जिम वर्कआउट सिर्फ़ मांसपेशियां ही नहीं, बल्कि जबरदस्त स्टेमिना, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी बनाते है.

Disha Patani Power and discipline in the gym - Photo Gallery
7/9

दिशा पटानी: जिम में पावर और अनुशासन (Disha Patani: Power and discipline in the gym)

दिशा का तराशा हुआ फ़िज़िक जिम में कड़ी मेहनत, वजन, कार्डियो और इंटेंस ट्रेनिंग सेशन से आता है. उनका अनुशासन फ़ैन्स को अपनी सीमाओं को पार करने और लगातार कोशिश से अपने सबसे मजबूत, सबसे फिट रूप को खोजने के लिए प्रेरित करता है.

The type of workout doesnt matter consistency matters - Photo Gallery
8/9

वर्कआउट मायने नहीं रखता; कंसिस्टेंसी मायने रखती है (The type of workout doesn't matter; consistency matters)

योग, पिलेट्स या जिम हर स्टार ने वह ढूंढ लिया है जो उनके लिए काम करता है. असली राज तरीका नहीं है. यह है मौजूद रहना, कमिटेड रहना और बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

अस्वीकरण (Disclaimer)

इस प्लेटफ़ॉर्म पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या सौंदर्य संबंधी चिंता के लिए हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते है.

