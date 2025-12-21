Year Ender 2025: इन भारतीय डेस्टिनेशन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, ट्रैवलर्स घुमने को हो रहे बेकरार

Year Ender 2025: गूगल की वार्षिक ‘Year in Search’ रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर में सबसे अधिक खोजे गए विषयों, लोगों और घटनाओं को उजागर करती है. इस साल भारत में महा कुंभ मेला, कश्मीर, सोमनाथ और पांडिचेरी जैसे लोकप्रिय गंतव्य लोगों की रुचि का केंद्र रहे.