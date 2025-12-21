  • Home>
  • Gallery»
  • Year Ender 2025: इन भारतीय डेस्टिनेशन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, ट्रैवलर्स घुमने को हो रहे बेकरार

Year Ender 2025: इन भारतीय डेस्टिनेशन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, ट्रैवलर्स घुमने को हो रहे बेकरार

Year Ender 2025: गूगल की वार्षिक ‘Year in Search’ रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर में सबसे अधिक खोजे गए विषयों, लोगों और घटनाओं को उजागर करती है. इस साल भारत में महा कुंभ मेला, कश्मीर, सोमनाथ और पांडिचेरी जैसे लोकप्रिय गंतव्य लोगों की रुचि का केंद्र रहे.


By: sanskritij jaipuria | Published: December 21, 2025 12:54:25 PM IST

Follow us on
Google News
travel destinations 1 - Photo Gallery
1/8

गूगल की Year in Search रिपोर्ट

गूगल की सालाना रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में लोग सबसे ज्यादा क्या खोज रहे हैं. ये सिर्फ सबसे ज्यादा खोजे गए शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों पर भी ध्यान देती है जिनमें अचानक लोग ज्यादा रुचि दिखाने लगे.

You Might Be Interested In

भारत में यात्रा की प्रवृत्तियां

2025 की रिपोर्ट में भारत के सबसे लोकप्रिय यात्रा स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है. इससे पता चलता है कि लोग किस तरह की जगहों पर घूमने जाना पसंद कर रहे हैं और नई यात्रा की आदतें क्या बन रही हैं.

travel destinations 3 - Photo Gallery
3/8

महा कुंभ मेला

महा कुंभ मेला इस साल भारत का मेन आकर्षण रहा. ये आयोजन हर 144 साल में प्रयागराज में होता है और लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है. शाही स्नान और समुंद्र मंथन की प्राचीन कथा इसे विशेष बनाती है.

You Might Be Interested In
travel destinations 4 - Photo Gallery
4/8

कुंभ मेले का महत्व

यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर माना है. ये मेला भारत की अलग-अलग संस्कृतियों को दिखाता है और लोगों के बीच दोस्ती, संस्कृति का आदान-प्रदान और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाता है.

travel destinations 5 - Photo Gallery
5/8

कश्मीर की लोकप्रियता

कश्मीर अपनी खूबसूरत घाटियों, हरियाली और अच्छे मौसम के कारण लोगों को बहुत भाता है. 2025 में लोग इंटरनेट पर कश्मीर की सुरक्षा, यात्रा के सुझाव और उसकी संस्कृति के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे.

travel destinations 6 - Photo Gallery
6/8

सोमनाथ का धार्मिक पर्यटन

गुजरात का सोमनाथ शहर और सोमनाथ मंदिर 2025 में सबसे अधिक खोजे गए धार्मिक स्थलों में शामिल रहा. ये मंदिर भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है और समुद्र किनारे स्थित इसका स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व अद्वितीय है.

travel destinations 7 - Photo Gallery
7/8

पांडिचेरी

पांडिचेरी (पुडुचेरी) अपने फ्रांसीसी समय की विरासत, शांत समुद्र तटों और अरोविले और श्री अरविंद आश्रम जैसे आध्यात्मिक जगहों के लिए मशहूर है. ये शहर भारत और फ्रांस की संस्कृति का सुंदर मिश्रण दिखाता है.

You Might Be Interested In
travel destinations 8 - Photo Gallery
8/8

पांडिचेरी में यात्रा अनुभव

पांडिचेरी में पर्यटक विविध भोजन, समुद्र तट की छुट्टियां और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद ले सकते हैं. चेन्नई से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिससे यह एक लोकप्रिय शॉर्ट ब्रेक और आरामदायक गंतव्य बन गया है.

Tags:
Best Indian destinationsCultural and spiritual travel IndiaIndian travel destinations 2025Nature and adventure travel IndiaTop places to visit in IndiaTrending destinations in IndiaViral travel spots IndiaYear Ender 2025 places to visit
Year Ender 2025: इन भारतीय डेस्टिनेशन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, ट्रैवलर्स घुमने को हो रहे बेकरार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Year Ender 2025: इन भारतीय डेस्टिनेशन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, ट्रैवलर्स घुमने को हो रहे बेकरार - Photo Gallery
Year Ender 2025: इन भारतीय डेस्टिनेशन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, ट्रैवलर्स घुमने को हो रहे बेकरार - Photo Gallery
Year Ender 2025: इन भारतीय डेस्टिनेशन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, ट्रैवलर्स घुमने को हो रहे बेकरार - Photo Gallery
Year Ender 2025: इन भारतीय डेस्टिनेशन ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, ट्रैवलर्स घुमने को हो रहे बेकरार - Photo Gallery