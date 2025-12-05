Year Ender 2025: इस साल कौन बना सबसे अमीर एक्टर, किस नंबर पर है तीनों खान..!
Year Ender 2025: साल 2025 में भारतीय सिनेमा के कई सितारों के लिए आर्थिक रूप से ऐतिहासिक रहा. शाहरुख खान के अरबपति बनने से लेकर जूही चावला, ऋतिक रोशन, करण जौहर और अमिताभ बच्चन की तेजी से बढ़ती संपत्तियों तक जानिए किसने इस साल अपनी दौलत से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी.
शाहरुख खान अरबपति एक्टर
शाहरुख खान 2025 में दुनिया के सबसे अमीर मनोरंजनकर्ताओं की लिस्ट में टॉप पर हैं. उनकी कुल संपत्ति ₹12,490 करोड़ (USD 1.4 बिलियन) है, जिससे वे भारत के पहले एक्टर अरबपति बन गए.
SRK की संपत्ति में ऐतिहासिक उछाल
Hurun India Rich List 2025 के अनुसार SRK पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए. 2024 के ₹7,500 करोड़ से बढ़कर 2025 में उनकी संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई.
जूही चावला
जूही चावला की संपत्ति में 69% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई. KKR (Knight Riders Sports) में हिस्सेदारी से उन्हें और उनके पति को मिलाकर कुल संपत्ति ₹7,790 करोड़ तक पहुंच गई.
ऋतिक रोशन
ऋतिक रोशन की कुल संपत्ति ₹2,160 करोड़ है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उनके फिटनेस ब्रांड HRX से आता है, जिसे वे सह–स्वामी के रूप में संभालते हैं.
ऋतिक रोशन नेट वर्थ अन्य रिपोर्ट्स
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक रोशन की संपत्ति एक अन्य आकलन में ₹3,100 करोड़ भी बताई गई है. ब्रांड एंडोर्समेंट्स, फिल्मों और HRX ने उनकी कुल कमाई को स्थिर रूप से बढ़ाया है.
करण जौहर
करण जौहर और उनका परिवार लगभग ₹1,880 करोड़ की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर है. उनकी आय का मुख्य स्रोत Dharma Productions और Dharmatic Entertainment है.
अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन ने पहली बार सूची में ₹1,630 करोड़ की संपत्ति के साथ प्रवेश किया. उनकी कमाई में प्रोडक्शन हाउस, रियल एस्टेट और निवेश प्रमुख हैं.
सलमान, आमिर और अक्षय का नेट वर्थ अपडेट
वहीं साल 2025 में मेन सितारों जैसे सलमान, आमिर और अक्षय कुमार की नेट वर्थ की बात करें तो उनकी संपत्ति- सलमान खान – ₹2,900 करोड़, आमिर खान – ₹1,900 करोड़ और अक्षय कुमार – ₹2,500 करोड़ है.