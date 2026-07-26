IND vs WI: यशस्वी से लेकर सिराज तक… भारत की वनडे टीम में लौटेंगे ये धुरंधर, जानें कैसे?

IND vs WI ODI Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस साल सितंबर के अंत में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. उसी दौरान भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की अगुवाई में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेगी. ऐसे में वनडे टीम से उन खिलाड़ियों को बाहर होना तय है, जो एशियन गेम्स के लिए भारत की स्क्वाड का हिस्सा हैं. इनमें श्रेयस अय्यर से लेकर ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वाशिंग्टन सुंदर और अक्षर पटेल शामिल हैं. अगर ये सभी खिलाड़ी वनडे टीम से बाहर होते हैं, तो कुछ पुराने खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो सकती है. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…