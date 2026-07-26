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IND vs WI: यशस्वी से लेकर सिराज तक… भारत की वनडे टीम में लौटेंगे ये धुरंधर, जानें कैसे?

IND vs WI ODI Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस साल सितंबर के अंत में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. उसी दौरान भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की अगुवाई में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेगी. ऐसे में वनडे टीम से उन खिलाड़ियों को बाहर होना तय है, जो एशियन गेम्स के लिए भारत की स्क्वाड का हिस्सा हैं. इनमें श्रेयस अय्यर से लेकर ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वाशिंग्टन सुंदर और अक्षर पटेल शामिल हैं. अगर ये सभी खिलाड़ी वनडे टीम से बाहर होते हैं, तो कुछ पुराने खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो सकती है. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 26, 2026 5:24:36 PM IST

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भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल. - Photo Gallery
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यशस्वी जायसवाल

भारत की वनडे टीम में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की वापसी हो सकती है, जो श्रेयस अय्यर की टीम में शामिल हो सकते हैं. जायसवाल ने पिछले 4 वनडे मैचों में 2 शतक लगाया है. हालांकि वह टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं. ऐसे में उनके आने से शुभमन गिल को 4 नंबर पर बल्लेबाजी करनी होगी.

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ऋतुराज गायकवाड़

यशस्वी जायसवाल के अलावा श्रेयस अय्यर की जगह दूसरा सबसे अच्छा विकल्प ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं. वह मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जो चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर की कमी पूरी कर सकते हैं.

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत. - Photo Gallery
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ऋषभ पंत या ध्रुव जुरेल

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत या ध्रुव जुरेल को मौका दिया जा सकता है. ऋषभ पंत लंबे समय से वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं. ईशान किशन की गैरमौजूदगी में पंत या जुरेल में से किसी एक को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर मौका मिल सकता है.

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मोहम्मद सिराज

अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की भारतीय वनडे टीम में वापसी हो सकती है. सिराज ने आखिरी बार भारत के लिए जनवरी 2026 में वनडे मैच खेला था.

भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा. - Photo Gallery
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रविंद्र जडेजा

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में अक्षर पटेल और वाशिंग्टन सुंदर दोनों उपलब्ध नहीं रहेंगे. इस सीरीज में भारत को एक स्पिन ऑलराउंडर की कमी खलेगी. ऐसे में अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हो सकती है. जडेजा ने लंबे समय से भारत के लिए वनडे मैच नहीं खेला है.

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या. - Photo Gallery
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हार्दिक पांड्या/नीतीश रेड्डी

शिवम दुबे भी एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में हार्दिक पांड्या या नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक की वापसी तय मानी जा रही है. अगर हार्दिक पांड्या फिट रहते हैं, तो उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है.

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वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की संभावित वनडे स्क्वाड. - Photo Gallery
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वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की संभावित स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़/यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत/ध्रुव जुरेल, हार्दिक पांड्या/नीतीश रेड्डी, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा/सूर्यांश शेडगे, यशस्वी जायसवाल.

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