Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos
Toxic Starcast: सुपरस्टार यश आजकल अपनी आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर चर्चा में हैं. जो कि 26 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में यश के अलावा उनकी अभिनेत्रियों की चर्चा हो रही है. जिसमें कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत के दमदार किरदार की खूब चर्चा हो रही है.
यश का किरदार
यश अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फ़ेरी टेल फ़ॉर ग्रोन-अप्स' में 'राया' नाम का किरदार निभा रहे हैं. यह एक दमदार, स्टाइलिश और डार्क रोल है, जिसमें वह एक्शन से भरपूर गैंगस्टर अवतार में नजर आएंगे.
कियारा आडवाणी का किरदार
फिल्म से कियारा आडवाणी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. वह ऑफ शोल्डर, हाई स्लिट गाउन पहने हगुए और रैंप कर चलते हुए रोती हुई दिखाई दे रही हैं और उनके चेहरे पर आंसू साफ देखे जा सकते हैं. वह फिल्म में नादिया का किरदार निभाएंगी.
हुमा कुरैशी का किरदार
'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का 'फर्स्ट-लुक' भी सामने आया है, जिसमें वह 'एलिजाबेथ' के रूप में दिख रही हैं. काले गाउन में एक इंटेंस, डार्क और मॉडर्न लुक में वह एक विंटेज कार के पास खड़ी हैं, जिसके बैकग्राउंड में कब्रिस्तान और परी की मूर्ति है, जो उनके किरदार के दमदार और रहस्यमयी स्वभाव की ओर इशारा करता है.
नयनतारा का किरदार
'टॉक्सिक' से नयनतारा का 'फर्स्ट-लुक' सामने आया है और उनके शानदार लुक ने फैन्स के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. वह फिल्म में गंगा के रूप में नजर आएंगी.
तारा सुतारिया का किरदार
वहीं तारा सुतारिया का लुक भी शेयर किया गया है. वह हाथ में बंदूक लिए काफी आक्रामक अंदाज में दिख रही हैं. उनके बोल्ड लुक ने सभी को प्रभावित किया है और वह फिल्म में रेबिका का किरदार निभाएंगी.
रुक्मिणी वसंत का किरदार
हाल ही में टॉक्सिक से रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट लुक भी सामने आया. वह फिल्म में मेलिसा का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी.