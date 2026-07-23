Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos

हुमा कुरैशी का किरदार

'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का 'फर्स्ट-लुक' भी सामने आया है, जिसमें वह 'एलिजाबेथ' के रूप में दिख रही हैं. काले गाउन में एक इंटेंस, डार्क और मॉडर्न लुक में वह एक विंटेज कार के पास खड़ी हैं, जिसके बैकग्राउंड में कब्रिस्तान और परी की मूर्ति है, जो उनके किरदार के दमदार और रहस्यमयी स्वभाव की ओर इशारा करता है.