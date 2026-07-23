  • Home>
  • Gallery»
  • Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos

Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos

Toxic Starcast: सुपरस्टार यश आजकल अपनी आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर चर्चा में हैं. जो कि 26 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में यश के अलावा उनकी अभिनेत्रियों की चर्चा हो रही है. जिसमें कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत के दमदार किरदार की खूब चर्चा हो रही है.


By: Sohail Rahman | Published: July 23, 2026 9:00:41 PM IST

Follow us on
Google News
यश का किरदार - Photo Gallery
1/6

यश का किरदार

यश अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फ़ेरी टेल फ़ॉर ग्रोन-अप्स' में 'राया' नाम का किरदार निभा रहे हैं. यह एक दमदार, स्टाइलिश और डार्क रोल है, जिसमें वह एक्शन से भरपूर गैंगस्टर अवतार में नजर आएंगे.

You Might Be Interested In
कियारा आडवाणी का किरदार - Photo Gallery
2/6

कियारा आडवाणी का किरदार

फिल्म से कियारा आडवाणी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. वह ऑफ शोल्डर, हाई स्लिट गाउन पहने हगुए और रैंप कर चलते हुए रोती हुई दिखाई दे रही हैं और उनके चेहरे पर आंसू साफ देखे जा सकते हैं. वह फिल्म में नादिया का किरदार निभाएंगी.

हुमा कुरैशी का किरदार - Photo Gallery
3/6

हुमा कुरैशी का किरदार

'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का 'फर्स्ट-लुक' भी सामने आया है, जिसमें वह 'एलिजाबेथ' के रूप में दिख रही हैं. काले गाउन में एक इंटेंस, डार्क और मॉडर्न लुक में वह एक विंटेज कार के पास खड़ी हैं, जिसके बैकग्राउंड में कब्रिस्तान और परी की मूर्ति है, जो उनके किरदार के दमदार और रहस्यमयी स्वभाव की ओर इशारा करता है.

You Might Be Interested In
नयनतारा का किरदार - Photo Gallery
4/6

नयनतारा का किरदार

'टॉक्सिक' से नयनतारा का 'फर्स्ट-लुक' सामने आया है और उनके शानदार लुक ने फैन्स के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. वह फिल्म में गंगा के रूप में नजर आएंगी.

तारा सुतारिया का किरदार - Photo Gallery
5/6

तारा सुतारिया का किरदार

वहीं तारा सुतारिया का लुक भी शेयर किया गया है. वह हाथ में बंदूक लिए काफी आक्रामक अंदाज में दिख रही हैं. उनके बोल्ड लुक ने सभी को प्रभावित किया है और वह फिल्म में रेबिका का किरदार निभाएंगी.

You Might Be Interested In
रुक्मिणी वसंत का किरदार - Photo Gallery
6/6

रुक्मिणी वसंत का किरदार

हाल ही में टॉक्सिक से रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट लुक भी सामने आया. वह फिल्म में मेलिसा का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी.

Tags:
bollywood news
Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos
Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos
Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos
Toxic Movie Actress: कियारा से लेकर रुक्मिणी तक… यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल, देखें Photos