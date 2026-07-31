Yash Kiara Romance: यश के साथ कियारा के वो वाले सीन! इस सीजलिंग अवतार को देख फटी रह जाएंगी आंखें; Toxic परदे पर लगाएगी आग

Yash Kiara Advani Romance: कियारा आडवाणी वो एक्ट्रेस हैं जिनके आज करोड़ों फैंस हैं. उनकी अदा, उनकी मुस्कान और अब उनका रोमांस भी फैंस को लुभा जाता है. हाल ही में टॉक्सिक फिल्म में कियारा का रोल लोगों को काफी पसंद आया. ‘Toxic’ सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है. यह फ़िल्म यश और इसकी लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री की वजह से भी चर्चा में है. इतना ही नहीं इन बोल्ड सीन्स की वजह से कियारा और सद्धार्थ भी चर्चा में बने रहे हैं. आज हम आपको उन बोल्ड सीन्स की कुछ झलक दिखाने वाले हैं जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे.