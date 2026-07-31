Yash Kiara Romance: यश के साथ कियारा के वो वाले सीन! इस सीजलिंग अवतार को देख फटी रह जाएंगी आंखें; Toxic परदे पर लगाएगी आग
Yash Kiara Advani Romance: कियारा आडवाणी वो एक्ट्रेस हैं जिनके आज करोड़ों फैंस हैं. उनकी अदा, उनकी मुस्कान और अब उनका रोमांस भी फैंस को लुभा जाता है. हाल ही में टॉक्सिक फिल्म में कियारा का रोल लोगों को काफी पसंद आया. ‘Toxic’ सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है. यह फ़िल्म यश और इसकी लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री की वजह से भी चर्चा में है. इतना ही नहीं इन बोल्ड सीन्स की वजह से कियारा और सद्धार्थ भी चर्चा में बने रहे हैं. आज हम आपको उन बोल्ड सीन्स की कुछ झलक दिखाने वाले हैं जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे.
फिल्म के सीन्स ने खींचा सबका ध्यान
'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक है. जहाँ फ़ैन्स थिएटर में फ़िल्म देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं मेकर्स की तरफ़ से शेयर की गई झलकियाँ सभी का ध्यान खींच रही हैं और सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं.
कियारा के साथ इंटिमेट सीन्स
फ़िल्म का टीज़र रिलीज़ होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यश और उनकी लीड एक्ट्रेस - कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया - के बीच के इंटीमेट और बॉन्ड वाले सीन की चर्चा हो रही है.
तबाही गाना
जब इस महीने की शुरुआत में 'तबाही' गाना रिलीज़ हुआ, तो हर कोई हैरान रह गया. इस गाने में यश और कियारा कई इंटीमेट पोज़ में दिखे. उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया और वीडियो आने के बाद यह सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया.
फैंस हुए हैरान
गाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फ़ैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यश और कियारा के बीच की केमिस्ट्री टॉप क्लास है! इंडियन सिनेमा में अब तक की सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में से एक... वे साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं!"
सीजलिंग और हॉट सीन
कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने यश और कियारा की केमिस्ट्री को 'सिज़लिंग हॉट' भी कहा. देखते ही देखते, दोनों की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गईं और चर्चा का विषय बन गईं. जहाँ कुछ लोगों ने कियारा को ट्रोल किया, वहीं दूसरों ने उनका बचाव किया.
स्क्रीन पर लगेगी आग
इन झलकियाँ से एक बात तो साफ़ है कि जब 'Toxic' थिएटर में आएगी, तो स्क्रीन पर आग लगा देगी. गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म एक्शन, ड्रामा और इमोशन का मिश्रण है. यह 26 अगस्त, 2026 को रिलीज़ होगी.