यश दयाल IPL 2026 से बाहर, RCB ने खोजे 3 नए विकल्प; क्या कमी होगी पूरी?

Royal Challengers Bengaluru: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल आईपीएल 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे. यह जानकारी टीम के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने दी. दयाल का नाम पिछले कुछ समय से विवादों और निजी कारणों के चलते चर्चा में था. टीम कैंप से उनकी गैरमौजूदगी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह इस सीजन से दूर रह सकते हैं.