‘दीवार’ से लेकर ‘वीर जारा’ तक, यश चोपड़ा की 6 शानदार फिल्में; जो आज भी दर्शकों की है पहली पसंद

सिलसिला

साल 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन बाद में इसे दर्शकों के बीच कल्ट फिल्म का दर्जा मिला. फिल्म ‘सिलसिला’ के लिए यश चोपड़ा ने शुरुआत में जया बच्चन और रेखा की जगह अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को कास्ट करने का फैसला किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया.