‘दीवार’ से लेकर ‘वीर जारा’ तक, यश चोपड़ा की 6 शानदार फिल्में; जो आज भी दर्शकों की है पहली पसंद
Yash Chopra Films: यश चोपड़ा बॉलीवुड की दुनिया की उन निर्देशकों में शुमार हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्मों का डायरेक्शन किया है. इस लिस्ट में शाहरुख खान की ‘वीर जारा’ से लेकर अमिताभ बच्चन की ‘दीवार’ जैसी फिल्में शामिल हैं. चलिए जानते हैं अन्य शानदार फिल्मों के नाम.
सिलसिला
साल 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन बाद में इसे दर्शकों के बीच कल्ट फिल्म का दर्जा मिला. फिल्म ‘सिलसिला’ के लिए यश चोपड़ा ने शुरुआत में जया बच्चन और रेखा की जगह अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को कास्ट करने का फैसला किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया.
चांदनी
साल 1989 में फिल्म 'चांदनी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना मुख्य भूमिका थे. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
दिल तो पागल है
यश चोपड़ा की सबसे रोमांटिक फिल्मों में ‘दिल तो पागल है’ का नाम जरूर लिया जाता है. फिल्म का म्यूजिक, कहानी और कलाकारों का लुक दर्शकों को काफी पसंद आया. यह एक रोमांटिक म्यूजिकल हिट साबित हुई और फिल्म ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए. इस फिल्म में शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे.
वीरा जारा
वीर-ज़ारा फिल्म प्यार, जुदाई और कुर्बानी की कहानी ‘वीर-ज़ारा’ से यश चोपड़ा ने सात साल बाद निर्देशन में वापसी की. शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की बॉर्डर पार की प्रेम कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और कई बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए.
दीवार
1975 में रिलीज हुई ‘दीवार’ यश चोपड़ा की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी. अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी, निरूपा रॉय और नीतू सिंह स्टारर यह फिल्म दो ऐसे भाइयों की कहानी थी, जो जिंदगी में अलग-अलग रास्ते चुनते हैं. फिल्म सुपरहिट रही और इसे 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड मिले.
काला पत्थर
यश चोपड़ा ने इस एक्शन-ड्रामा फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, जबकि इसकी कहानी सलीम-जावेद ने लिखी थी. 1979 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर अहम भूमिका में थे.