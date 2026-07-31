सुपरस्टार यश ही नहीं, 5 कलाकारों ने भी पर्दे पर निभाए ‘रावण’ के किरदार; तीसरे वाले को देख दर्शक हो गए थे हैरान
Actors Played Role of Ravana: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें सुपरस्टार यश रावण की दमदार भूमिका में दिख रहे हैं. यश से पहले भी कई एक्टर्स ने रावण के किरदार को स्क्रीन पर निभाया है. जानिए इस लिस्ट कौन-कौन कलाकार शामिल है. एक एक्टर ऐसा है, जिसकी खूब बुराई भी हुई थी.
यश
बीते दिन 30 जुलाई को नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हुआ. जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान खींचा तो वो राक्षस राजा रावण के रोल ने. जिसे सुपरस्टार यश ने निभाया है. लोगों का कहना है कि यश ने रावण के किरदार को जीवंत कर दिया है. यह फिल्म इसी साल दिवाली पर थिएटर में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी देवी सीता और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में नजर आएंगे.
अरविंद त्रिवेदी
अरविंद त्रिवेदी स्क्रीन पर रावण का किरदार निभाने वाले पहले एक्टर बने. साल 1987 की 'रामायण' सीरीज़ में उनके रोल ने उन्हें देश भर में मशहूर कर दिया. उनकी एक्टिंग ने उन्हें पूरे भारत में घर-घर में पहचान दिलाई. एक्टिंग के अलावा, वे गुजराती सिनेमा और राजनीति में भी एक अहम हस्ती थे.
सैफ अली खान
सैफ अली खान ने ओम राउत की फिल्म 'आदिपुरुष' में रावण का रोल किया था. उनके किरदार की खूब आलोचना हुई थी. इस फिल्म में प्रभास ने भगवान राम और एक्ट्रेस कृति सनोन ने देवी सीता का रोल किया था. यह फिल्म रिलीज के बाद विवादों में रही थी.
अखिलेन्द्र मिश्रा
अखिलेन्द्र मिश्रा ने 2008 की रामायण टीवी सीरीज़ में रावण का किरदार निभाया. विलेन का रोल निभाने के बावजूद उन्हें मिले प्यार और तारीफ़ से वे हैरान थे. उनकी परफॉर्मेंस ने इस किरदार की सदाबहार अपील को दिखाया.
तरुण खन्ना
तरुण खन्ना ने स्क्रीन पर रावण और भगवान शिव, दोनों का किरदार निभाया और अपनी वर्सटैलिटी (बहुमुखी प्रतिभा) के लिए तारीफ़ पाई. वे इन आइकॉनिक रोल को पाने का श्रेय अपनी एथलेटिक बॉडी और मज़बूत हिंदी भाषा पर पकड़ को देते हैं. उनके किरदार ने पौराणिक किरदारों में उनकी रेंज को दिखाया.