सुपरस्टार यश ही नहीं, 5 कलाकारों ने भी पर्दे पर निभाए ‘रावण’ के किरदार; तीसरे वाले को देख दर्शक हो गए थे हैरान

यश

बीते दिन 30 जुलाई को नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हुआ. जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान खींचा तो वो राक्षस राजा रावण के रोल ने. जिसे सुपरस्टार यश ने निभाया है. लोगों का कहना है कि यश ने रावण के किरदार को जीवंत कर दिया है. यह फिल्म इसी साल दिवाली पर थिएटर में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी देवी सीता और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में नजर आएंगे.