Yamini Singh का बड़ा खुलासा, भोजपुरी इंडस्ट्री में ‘हर हीरो की पर्सनल हीरोइन…’, काले सच से उठा पर्दा

'भोजपुरी हीरोइनें मुंबई की लोकल ट्रेनों की तरह' ('Bhojpuri heroines are like Mumbai's local trains')

यामिनी ने कहा कि 'जिसका इंडस्ट्री में कोई नहीं है. जैसे कोई मेकर या हीरो बॉयफ्रेंड हो. उनकी जिंदगी बहुत धीमी गति से चल रही है. यानी मेरे जैसा कोई जिसका कोई नहीं हो, इस इंडस्ट्री में रहकर मर्सिडीज खरीदने का सपना नहीं देख सकता. 'यहां तो आलम ये है कि हीरोइनों को ऐसा लगता है मानो वो मुंबई की लोकल ट्रेनें हों. वह हर 6 मिनट में आती रहती है. यहां हर फिल्म में एक नया चेहरा देखने को मिलता है. ऐसा लगता है कि आपने पुराने को इतना सम्मान दे दिया है कि नये की जरूरत पड़ गयी है.