न कोई आलीशान बंगला, न दिखावा… पहाड़ों में है Yami Gautam का खूबसूरत आशियाना, घर की तस्वीरें कर देंगी हैरान!

Yami Gautam Himachal Pradesh 100 year old house: मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और उनके पति एवं ‘धुरंधर’ फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने हिमाचल प्रदेश की वादियों में पीस और प्राइवेसी के साथ रहने का फैसला किया है. हालांकि दोनों काम के सिलसिले में मुबंई आते-जाते रहेंगे लेकिन परमेंट ठिकाना रहेगा हिमाचल प्रदेश में उनका 100 साल पुराना घर, जो किसी फेयरीटेल जैसा सुंदर है. मंडी जिले के गोहर इलाके में बना यह हेरिटेज हाउस करीब 25 एकड़ में फैला है और इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है. भले ही मुंबई को सितारों की दुनिया कहा जाता है, लेकिन यह कपल अपनी जड़ों और प्रकृति के बेहद करीब इस शांत पहाड़ी आशियाने में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहा है. लकड़ी और पत्थरों से बने इस ट्रेडिशनल घर में एक शानदार ग्रीनहाउस और ऑर्गेनिक किचन गार्डन भी है.

खास बात यह है कि जून 2021 में इसी खूबसूरत घर में दोनों की शादी हुई थी, जिससे इस जगह से उनकी पर्सनल यादें भी गहराई से जुड़ी हुई हैं. हाल ही में यामी ने अपनी तस्वीरों के साथ एआई एडिटिंग न करने की अपील भी की थी. आइए जानते हैं इस खूबसूरत और सादगी से भरपूर पहाड़ी घर की पूरी कहानी.