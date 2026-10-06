न कोई आलीशान बंगला, न दिखावा… पहाड़ों में है Yami Gautam का खूबसूरत आशियाना, घर की तस्वीरें कर देंगी हैरान!
Yami Gautam Himachal Pradesh 100 year old house: मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और उनके पति एवं ‘धुरंधर’ फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने हिमाचल प्रदेश की वादियों में पीस और प्राइवेसी के साथ रहने का फैसला किया है. हालांकि दोनों काम के सिलसिले में मुबंई आते-जाते रहेंगे लेकिन परमेंट ठिकाना रहेगा हिमाचल प्रदेश में उनका 100 साल पुराना घर, जो किसी फेयरीटेल जैसा सुंदर है. मंडी जिले के गोहर इलाके में बना यह हेरिटेज हाउस करीब 25 एकड़ में फैला है और इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है. भले ही मुंबई को सितारों की दुनिया कहा जाता है, लेकिन यह कपल अपनी जड़ों और प्रकृति के बेहद करीब इस शांत पहाड़ी आशियाने में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहा है. लकड़ी और पत्थरों से बने इस ट्रेडिशनल घर में एक शानदार ग्रीनहाउस और ऑर्गेनिक किचन गार्डन भी है.
खास बात यह है कि जून 2021 में इसी खूबसूरत घर में दोनों की शादी हुई थी, जिससे इस जगह से उनकी पर्सनल यादें भी गहराई से जुड़ी हुई हैं. हाल ही में यामी ने अपनी तस्वीरों के साथ एआई एडिटिंग न करने की अपील भी की थी. आइए जानते हैं इस खूबसूरत और सादगी से भरपूर पहाड़ी घर की पूरी कहानी.
मायानगरी मुंबई से दूर पहाड़ों का सुकून
बॉलीवुड में सफलता हासिल करने के बाद अक्सर स्टार्स मुंबई में आलीशान बंगले खरीदते हैं, लेकिन यामी गौतम और आदित्य धर की पसंद थोड़ी हटकर है. उन्हें भीड़-भाड़ और चकाचौंध से दूर हिमाचल की शांत वादियों में रहना पसंद है. यही वजह है कि वे अपना अधिकांश समय अपने इस पैतृक और खास घर में बिता रहे हैं.
हिमाचल से है यामी का खास कनेक्शन
भले ही यामी का परिवार पंजाबी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था. वह हिमाचल की ही बेटी हैं और अपनी इस पुरानी माटी से आज भी उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई हैं. गोहर में स्थित यह 100 साल पुराना हेरिटेज घर इस बात का जीता-जागता सबूत है.
शादी के बंधन में बंधने की खास जगह
यह हिमाचल वाला घर सिर्फ वेकेशन मनाने की जगह नहीं है, बल्कि यामी और आदित्य के लिए इसका बहुत बड़ा इमोशनल महत्व है. जून 2021 में दोनों ने इसी ऐतिहासिक और शांत घर के परिसर में सात फेरे लिए थे. इस खास लम्हे ने इस प्रॉपर्टी को उनके जीवन में और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया है.
नैचुरल चीजों से बना खूबसूरत आशियाना
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घर पूरी तरह से ट्रेडिशनल पहाड़ी स्टाइल में बना है. इसे बनाने में सिर्फ प्राकृतिक सामग्रियों जैसे मजबूत पत्थरों और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है. घर की छतें ढलवां और खिड़कियां गहरी हैं, जो इसे पहाड़ों के मौसम के अनुकूल बनाती हैं.
महलों जैसा अहसास कराती पुरानी लकड़ियां
इस घर की अंदरूनी सजावट में किसी भी तरह के आधुनिक और फैंसी इंटीरियर का इस्तेमाल नहीं किया गया है. घर के अंदर दिखाई देने वाली पुरानी लकड़ी की बीम्स और नेचुरल कलर की दीवारें इसे किसी आलीशान महल या फार्महाउस जैसा लुक देती हैं, जो देखने में बेहद कोजी और होमली लगता है.
हरा-भरा माहौल और ऑर्गेनिक फार्मिंग
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस 8 करोड़ रुपये के घर के चारों ओर हरियाली का साम्राज्य है. इस विशाल प्रांगण में एक खूबसूरत ग्रीनहाउस और एक बड़ा ऑर्गेनिक गार्डन है. यहां यामी और आदित्य खुद अपने हाथों से सेब, आलू, प्लम, नींबू और अदरक जैसी ताजी सब्जियां व फल उगाते हैं.
जमीन से जुड़ी सादगी भरी लाइफस्टाइल
यह घर किसी आम चमक-धमक वाले सेलेब्रिटी हाउस की तरह नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से सादगी और प्रकृति प्रेम की मिसाल है. यहां की आबोहवा और सादगी भरा माहौल इस कपल को शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक अलग ही मानसिक शांति और सुकून देता है.