Yamaha Aerox E और Aerox 155 में कौन है बेस्ट? कीमत, रेंज, टॉप स्पीड और फीचर्स का बड़ा मुकाबला

Yamaha Aerox E vs Aerox 155: यामाहा के नए इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर, Aerox E ने लॉन्च के बाद से ही लोगों का ध्यान खींचा है लेकिन इसकी कीमत पेट्रोल से चलने वाले Aerox 155 से लगभग ₹1.35 लाख ज्यादा है. क्या कम रनिंग कॉस्ट इसकी ज्यादा कीमत की भरपाई कर सकती है? आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, यह तय करने के लिए कीमत, फीचर्स, रेंज, परफ़ॉर्मेंस और लंबे समय तक ओनरशिप कॉस्ट के आधार पर दोनों स्कूटरों की तुलना करें.