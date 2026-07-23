Yamaha Aerox E और Aerox 155 में कौन है बेस्ट? कीमत, रेंज, टॉप स्पीड और फीचर्स का बड़ा मुकाबला
Yamaha Aerox E vs Aerox 155: यामाहा के नए इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर, Aerox E ने लॉन्च के बाद से ही लोगों का ध्यान खींचा है लेकिन इसकी कीमत पेट्रोल से चलने वाले Aerox 155 से लगभग ₹1.35 लाख ज्यादा है. क्या कम रनिंग कॉस्ट इसकी ज्यादा कीमत की भरपाई कर सकती है? आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, यह तय करने के लिए कीमत, फीचर्स, रेंज, परफ़ॉर्मेंस और लंबे समय तक ओनरशिप कॉस्ट के आधार पर दोनों स्कूटरों की तुलना करें.
Powertrain
Yamaha Aerox E में 9.5 kW की इलेक्ट्रिक मोटर है जबकि Yamaha Aerox 155 में 155cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 14.6 bhp की पावर और 13.9 Nm का टॉर्क देता है.
Price
Yamaha Aerox E की कीमत लगभग ₹2.81 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि Yamaha Aerox 155 की शुरुआती कीमत लगभग ₹1.43 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Range
Aerox E फुल चार्ज पर 117 km की IDC रेंज देती है जबकि Aerox 155 फुल फ्यूल टैंक पर लगभग 220 km चल सकती है (यह राइडिंग की स्थितियों पर निर्भर करता है).
Energy Source
Aerox E में दो हटाने योग्य (removable) 1.5 kWh की बैटरी (कुल 3 kWh) हैं, जबकि Aerox 155 में 5.5-लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक है.
Top Speed
Yamaha Aerox E की टॉप स्पीड 95.5 km/h है जबकि Aerox 155 लगभग 110–115 km/h की स्पीड तक पहुंच सकती है.
Features
Aerox E में TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कई राइड मोड और बूस्ट मोड जैसे फीचर्स हैं. Aerox 155 में LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल और सिंगल-चैनल ABS जैसे फीचर्स हैं.
Weight
Aerox E का वज़न 139 kg है जो इसे Aerox 155 (जिसका वजन लगभग 126 kg है) से भारी बनाता है.
Running Cost
अपने इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के कारण, Aerox E को चलाने और मेंटेनेंस का खर्च कम है. इसके उलट Aerox 155 की खरीद कीमत कम है, लेकिन लंबे समय में इसमें फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्च ज्यादा आता है.