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Xiaomi 17T: Xiaomi 17T हुआ लॉन्च! कीमत और फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे आप

एक खास तरह का फ़ोन होता है जो हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश नहीं करता. यह एक रास्ता चुनता है उस पर टिका रहता है और उम्मीद करता है कि आप वही खरीदार हों जिसके लिए इसे बनाया गया है. Xiaomi 17T का दावा है कि यह बिल्कुल वैसा ही फोन है.


By: Anshika thakur | Published: June 11, 2026 12:41:23 PM IST

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Unique 5x Periscope Camera

Xiaomi 17T की सबसे खास बात इसका 50MP Leica-सपोर्टेड 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जो ₹60,000 के आस-पास की कीमत वाले फोन में कम ही देखने को मिलता है. यह जबरदस्त जूम फोटोग्राफी और बेहतरीन बैकग्राउंड कम्प्रेशन के साथ शानदार पोर्ट्रेट शॉट्स देता है.

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Leica-Tuned Triple Camera Setup

इस फोन में 50MP का मेन कैमरा 50MP का 5x टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है. मेन कैमरा सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन फोटो देता है, जबकि Leica कलर प्रोफ़ाइल अलग-अलग शूटिंग स्टाइल देते हैं.

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Large Battery

Xiaomi ने 17T में 6,500mAh की बैटरी दी है जो फोटोग्राफी, स्ट्रीमिंग और नेविगेशन जैसे भारी इस्तेमाल के बावजूद पूरे दिन चलती है. बैटरी लाइफ को इस फोन की सबसे मजबूत खूबियों में से एक माना जाता है.

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67W Fast Charging

यह डिवाइस 67W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं. हालांकि यह ठीक है, लेकिन रिव्यू करने वालों ने कहा है कि इस प्राइस रेंज के दूसरे फ़ोन की तुलना में इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी धीमी है.

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Smooth AMOLED Display

इस स्मार्टफोन में 120Hz LTPO रिफ़्रेश रेट वाला 6.59 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है. यह बेहतर एफ्शिएंसी के लिए अडैप्टिव रिफ़्रेश रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शानदार रंग, ज़्यादा ब्राइटनेस और साफ विज़ुअल देता है.

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Dimensity 8500 Ultra Performance

MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट, LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आने वाला यह फ़ोन मल्टीटास्किंग, गेमिंग और रोजमर्रा के कामों को आसानी से संभालता है. कहा जाता है कि यह BGMI में 90fps तक गेमप्ले को सपोर्ट करता है और इसमें अच्छा थर्मल मैनेजमेंट है.

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Premium Feel Despite Plastic Frame

हालांकि Xiaomi ने प्लास्टिक फ़्रेम का इस्तेमाल किया है लेकिन रिव्यू करने वालों को इसकी बिल्ड क्वालिटी मजबूत और टिकाऊ लगी. ग्लास बैक, IP रेटिंग और संतुलित वजन इसे हाथ में पकड़ने पर प्रीमियम फील देते हैं.

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Notable Drawbacks

रिव्यू में कुछ कमियों का भी ज़िक्र किया गया है जैसे कि औसत अल्ट्रा-वाइड कैमरा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, दूसरे फ़ोन के मुकाबले धीमी चार्जिंग स्पीड और HyperOS सॉफ़्टवेयर, जिसमें कुछ दूसरे Android स्किन जैसी बेहतरीन फिनिशिंग की कमी है.

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