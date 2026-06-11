Xiaomi 17T: Xiaomi 17T हुआ लॉन्च! कीमत और फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे आप

एक खास तरह का फ़ोन होता है जो हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश नहीं करता. यह एक रास्ता चुनता है उस पर टिका रहता है और उम्मीद करता है कि आप वही खरीदार हों जिसके लिए इसे बनाया गया है. Xiaomi 17T का दावा है कि यह बिल्कुल वैसा ही फोन है.