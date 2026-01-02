  • Home>
  • Xiaomi 17 सीरीज़ इंडिया लॉन्च को लेकर बड़ा खुलासा, जानिए कब आएंगे 17, 17 Ultra और 17T

Xiaomi 17 सीरीज़ इंडिया लॉन्च को लेकर बड़ा खुलासा, जानिए कब आएंगे 17, 17 Ultra और 17T

पहले की रिपोर्ट्स के अनुसार, Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन भारत में देर से लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन नए लीक्स से पता चलता है कि लॉन्च टाइमलाइन को 2026 तक रिवाइज किया जा सकता है.


By: Anshika thakur | Published: January 2, 2026 6:32:23 PM IST

Xiaomi 17 - Photo Gallery
1/7

Revised India launch timeline

पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी/फरवरी में लॉन्च होने की उम्मीद थी, लेकिन अब Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra के भारत में मार्च 2026 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है.

Xiaomi 17 - Photo Gallery
2/7

Xiaomi 17T arrival later

ज़्यादा किफायती Xiaomi 17T फ्लैगशिप मॉडल लगभग एक महीने बाद, शायद अप्रैल 2026 में आ सकता है.

Xiaomi 17 - Photo Gallery
3/7

BIS certification spotted

रिपोर्ट्स के अनुसार, Xiaomi 17 और 17 Ultra दोनों को भारत में BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) सर्टिफिकेशन मिल गया है जो आमतौर पर जल्द लॉन्च होने का संकेत देता है.

Xiaomi 17 - Photo Gallery
4/7

Global launch context

Xiaomi ने जनवरी 2026 में 17 Ultra के ग्लोबल लॉन्च की पुष्टि की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि भारत उस शुरुआती रोलआउट का हिस्सा होगा या नहीं.

Xiaomi 17 - Photo Gallery
5/7

Shift from earlier leaks

पिछली लीक्स में भारत में जनवरी या फरवरी में लॉन्च होने का सुझाव दिया गया था, लेकिन नई टिप मार्च तक संभावित देरी का संकेत देती है.

Xiaomi 17 - Photo Gallery
6/7

Flagship pricing context

चीन में, 12 GB/512 GB स्टोरेज वाले 17 Ultra के बेस वेरिएंट की कीमत लगभग CNY 6,999 (₹83,990) से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत CNY 8,499 (₹1,01,990) तक जाती है.

Xiaomi 17 - Photo Gallery
7/7

Series positioning

Xiaomi 17 सीरीज़ Xiaomi की अगली पीढ़ी की फ्लैगशिप लाइनअप है जिससे 2026 के लिए प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स और परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है.

