Xiaomi 17 सीरीज़ इंडिया लॉन्च को लेकर बड़ा खुलासा, जानिए कब आएंगे 17, 17 Ultra और 17T

पहले की रिपोर्ट्स के अनुसार, Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन भारत में देर से लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन नए लीक्स से पता चलता है कि लॉन्च टाइमलाइन को 2026 तक रिवाइज किया जा सकता है.