WWE Superstar Liv Morgan: एनएक्सटी से मेन रोस्टर तक का सफर, आज विमेंस डिवीजन की सबसे बड़ी स्टार; जानें कितनी है नेटवर्थ?

WWE Superstar Liv Morgan: लिव मॉर्गन WWE की सबसे मशहूर प्लेयर्स में से एक हैं. वह कंपनी की सबसे बेहतरीन मार्की प्लेयर्स में से एक हैं, जिन्होंने विमेंस डिवीजन में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. 8 जून 1994 को एल्मवुड पार्क, न्यू जर्सी में जियोना डैडियो के तौर पर जन्मीं मॉर्गन ने 2014 में WWE की दहलीज़ पर कदम रखा. WWE ने उनके करियर की शुरुआत की और उन्हें सबसे पहले WWE परफॉर्मेंस सेंटर में भेजा गया, जहाँ वह लिव मॉर्गन के रिंग नाम से डेवलपमेंटल ब्रांड NXT में दिखाई दीं. तब से, इस स्टार ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर शो और इवेंट में यादगार परफॉर्मेंस देती रहीं.