WWE Superstar Liv Morgan: एनएक्सटी से मेन रोस्टर तक का सफर, आज विमेंस डिवीजन की सबसे बड़ी स्टार; जानें कितनी है नेटवर्थ?
WWE Superstar Liv Morgan: लिव मॉर्गन WWE की सबसे मशहूर प्लेयर्स में से एक हैं. वह कंपनी की सबसे बेहतरीन मार्की प्लेयर्स में से एक हैं, जिन्होंने विमेंस डिवीजन में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. 8 जून 1994 को एल्मवुड पार्क, न्यू जर्सी में जियोना डैडियो के तौर पर जन्मीं मॉर्गन ने 2014 में WWE की दहलीज़ पर कदम रखा. WWE ने उनके करियर की शुरुआत की और उन्हें सबसे पहले WWE परफॉर्मेंस सेंटर में भेजा गया, जहाँ वह लिव मॉर्गन के रिंग नाम से डेवलपमेंटल ब्रांड NXT में दिखाई दीं. तब से, इस स्टार ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर शो और इवेंट में यादगार परफॉर्मेंस देती रहीं.
WWE में लिव मॉर्गन की एंट्री
वह स्टैमफोर्ड-बेस्ड प्रमोशन में एक हील कैरेक्टर के तौर पर भी उभरीं, और जजमेंट डे फैक्शन में सबसे मज़बूत ताकतों में से एक के तौर पर अपनी जगह पक्की की, जिसमें उनके लव इंटरेस्ट के तौर पर डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ जोड़ी बनाई. रेसलिंग की यह हस्ती रिंग से आगे बढ़कर मशहूर जापानी डायरेक्टर ताकाशी मिइक की बैड लेफ्टिनेंट: टोक्यो नाम की एक फिल्म भी बना चुकी हैं.
लिव मॉर्गन की नेट वर्थ और सैलरी
लिव मॉर्गन की नेट वर्थ लगभग $3 मिलियन होने का अनुमान है. WWE से उनकी बेस सैलरी में बेशक काफी बढ़ोतरी हो रही है, जो हर साल लगभग $600,000 मानी जाती है.
इन जगहों से भी होती है कमाई
वह WWE से अपनी सैलरी, मर्चेंडाइज की बिक्री से मिलने वाली रॉयल्टी और कई दूसरे बिजनेस के कामों से अमीर बनती हैं. प्रोडक्ट्स की बिक्री, जो उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा है, उनके फॉलोअर्स बढ़ने के साथ सेल्स वॉल्यूम में तेजी से बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा, मॉर्गन मैटल, रिंगसाइड कलेक्टिबल्स, जॉर्डन वन्स और कस्टमाइज्ड "एयर मॉर्गन्स" जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स करती हैं.
लिव मॉर्गन की पर्सनल लाइफ
लिव मॉर्गन ने अपनी पर्सनल लाइफ का ज्यादातर हिस्सा लाइमलाइट से दूर रखा है. 2025 की शुरुआत में, उन्होंने कहा कि वह सिंगल हैं और अपने रेसलिंग करियर को प्रायोरिटी दे रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है जो सच में उनके प्रोफेशन की मुश्किलों को समझता हो.
रिया रिप्ली बनाम लिव मॉर्गन की दुश्मनी का इतिहास
हालांकि WWE स्टोरीलाइन में उन्हें डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ रोमांटिक एंगल में दिखाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से मनोरंजन के लिए लिखी गई हैं. लिव मॉर्गन असल ज़िंदगी में सिंगल हैं और इस समय उनका कोई पार्टनर नहीं है, सिवाय ऑन-स्क्रीन पार्टनर मिस्टीरियो के.
लिव मॉर्गन की शानदार लाइफस्टाइल
लिव मॉर्गन को शानदार लाइफस्टाइल जीना पसंद है. उनके पास कारों का एक बेड़ा है और उनके पास लग्ज़री आइटम हैं. खबर है कि उनके पास कुछ हाई-एंड गाड़ियां हैं, जिसमें एक ऑडी A6 (कीमत $130,000) भी शामिल है, जो अपने शानदार डिज़ाइन और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है.
ऑडी से लेकर मर्सिडीज-बेंज तक
यह सुपरकार उनकी सफलता और ज़िंदगी की बेहतर चीज़ों के लिए उनके टेस्ट की निशानी है. ऑडी A6 के अलावा, लिव को $106,000 की मर्सिडीज-बेंज S क्लास और $85,000 की लेक्सस चलाते हुए भी देखा गया है.
लिव मॉर्गन का आलीशान घर
इसके अलावा, लिव मॉर्गन का फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक सुंदर घर है, जिसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर, बड़ा इंटीरियर और स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट सुविधाएं हैं. प्रॉपर्टी में एक बड़ा स्विमिंग पूल, एक अच्छी तरह से इक्विप्ड जिम और एक हरा-भरा बगीचा है, जो उनके बिज़ी रेसलिंग शेड्यूल से दूर एक शांत माहौल देता है.