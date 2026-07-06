WWE के 5 सबसे बौने रेसलर, जिनकी हाइट 4 फीट से कम, एक तो ग्रेट खली से भिड़ गया…

WWE की दुनिया में अक्सर लंबे-चौड़े और ताकतवर रेसलर्स का दबदबा देखने को मिलता है. यही वजह है कि लोग मानते हैं कि इस खेल में सफलता के लिए लंबा कद जरूरी होता है. हालांकि, कई ऐसे सुपरस्टार भी रहे हैं जिन्होंने अपनी छोटी हाइट के बावजूद शानदार प्रदर्शन कर साबित किया कि टैलेंट और हिम्मत के आगे कद मायने नहीं रखता. आइए जानते हैं WWE के पांच सबसे कम हाइट वाले रेसलर्स के बारे में.