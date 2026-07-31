WWE के 5 ऐसे रेसलर, जिन्होंने कभी नहीं जीती चैंपियनशिप, फिर भी बन गए हीरो, फैंस के दिलों पर करते हैं राज
WWE में हर रेसलर का सपना वर्ल्ड चैंपियन बनना होता है. कई सुपरस्टार्स ने अपने करियर में कई बार यह खिताब जीता, लेकिन कुछ ऐसे भी दिग्गज रहे, जो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए. फिर भी उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त रही कि आज भी फैंस उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच रेसलर्स के बारे में.
स्कॉट हॉल (रेज़र रेमन)
अगर 90 के दशक के सबसे स्टाइलिश रेसलर की बात हो तो रेज़र रेमन का नाम जरूर आएगा. स्कॉट हॉल ने कभी WWE का वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता, लेकिन उनकी एंट्री, अंदाज और रिंग में आत्मविश्वास ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद भी उनका सबसे बड़ा सपना अधूरा रह गया, लेकिन फैंस के दिलों में उनकी जगह हमेशा नंबर वन रही.
मिस्टर परफेक्ट (कर्ट हेनिग)
कर्ट हेनिग को रिंग का सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर माना जाता था. उनका नाम ही "मिस्टर परफेक्ट" था और वह रिंग में भी उसी तरह नजर आते थे. शानदार मुकाबले देने के बावजूद उन्हें कभी वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका नहीं मिला. इसके बावजूद आज भी WWE के दिग्गज उन्हें अपने दौर के सबसे प्रतिभाशाली रेसलर्स में गिनते हैं.
रोडी रॉडी पाइपर
रॉडी पाइपर उन रेसलर्स में शामिल हैं, जिनकी बातों से ही दर्शकों का मनोरंजन हो जाता था. माइक पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनका हर प्रोमो यादगार बन जाता था. उन्होंने हल्क होगन जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ कई ऐतिहासिक मुकाबले किए, लेकिन कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सके. फिर भी उनकी लोकप्रियता किसी बड़े चैंपियन से कम नहीं रही.
जेक "द स्नेक" रॉबर्ट्स
जेक रॉबर्ट्स का नाम सुनते ही लोगों को उनका सांप और डर पैदा करने वाला किरदार याद आ जाता है. उन्होंने WWE में कई शानदार स्टोरीलाइन का हिस्सा बनकर खूब नाम कमाया. हालांकि उनके करियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप कभी नहीं आई, लेकिन उनके प्रोमो और अलग अंदाज ने उन्हें हमेशा खास बनाए रखा. आज भी कई रेसलर्स उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं.
टेड डिबियासी (द मिलियन डॉलर मैन)
टेड डिबियासी ने अपने अमीर और घमंडी किरदार से WWE में अलग पहचान बनाई. "द मिलियन डॉलर मैन" का गिमिक इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें असली चैंपियन जैसा ही मानते थे. भले ही उनके नाम वर्ल्ड टाइटल नहीं रहा, लेकिन उनका बनाया हुआ "मिलियन डॉलर बेल्ट" आज भी WWE इतिहास की सबसे मशहूर बेल्ट्स में गिना जाता है.
सिर्फ चैंपियनशिप जीतने से कोई महान नहीं
इन सभी रेसलर्स की कहानी यह बताती है कि सिर्फ चैंपियनशिप जीतने से कोई महान नहीं बनता. अगर आपके पास दमदार किरदार, शानदार प्रदर्शन और फैंस का प्यार है, तो बिना वर्ल्ड टाइटल के भी आप इतिहास में अपनी जगह बना सकते हैं. यही वजह है कि ये पांचों सुपरस्टार आज भी WWE के सबसे पसंदीदा और यादगार चेहरों में शामिल हैं.
इन्हें आज भी याद किया जाता है
आज के दौर में भी जब WWE के पुराने मुकाबलों की बात होती है, तो इन रेसलर्स का नाम जरूर लिया जाता है. नई पीढ़ी के फैंस भी इनके मैच और प्रोमो देखकर इन्हें पसंद करते हैं. यही इनकी सबसे बड़ी जीत है कि बिना वर्ल्ड चैंपियन बने भी इन्होंने करोड़ों फैंस के दिलों पर राज किया और हमेशा के लिए WWE के इतिहास में अपनी अलग पहचान बना ली.