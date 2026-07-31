WWE के 5 ऐसे रेसलर, जिन्होंने कभी नहीं जीती चैंपियनशिप, फिर भी बन गए हीरो, फैंस के दिलों पर करते हैं राज

इन्हें आज भी याद किया जाता है

आज के दौर में भी जब WWE के पुराने मुकाबलों की बात होती है, तो इन रेसलर्स का नाम जरूर लिया जाता है. नई पीढ़ी के फैंस भी इनके मैच और प्रोमो देखकर इन्हें पसंद करते हैं. यही इनकी सबसे बड़ी जीत है कि बिना वर्ल्ड चैंपियन बने भी इन्होंने करोड़ों फैंस के दिलों पर राज किया और हमेशा के लिए WWE के इतिहास में अपनी अलग पहचान बना ली.