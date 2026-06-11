WWE रिंग में तबाही मचाने वाले 5 घातक मूव्स, जिसके सामने टिकना मुश्किल, जान भी जा सकती…

WWE Dangerous Moves: डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) में सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं होता. कई बार एक सही मूव पूरे मैच का नतीजा बदल देता है. कुछ मूव्स इतने खतरनाक और दमदार होते हैं कि उन्हें लगते ही सामने वाले रेसलर की हालत खराब हो जाती है. यही वजह है कि फैंस इन मूव्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं.