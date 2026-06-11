WWE रिंग में तबाही मचाने वाले 5 घातक मूव्स, जिसके सामने टिकना मुश्किल, जान भी जा सकती…
WWE Dangerous Moves: डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) में सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं होता. कई बार एक सही मूव पूरे मैच का नतीजा बदल देता है. कुछ मूव्स इतने खतरनाक और दमदार होते हैं कि उन्हें लगते ही सामने वाले रेसलर की हालत खराब हो जाती है. यही वजह है कि फैंस इन मूव्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
स्पीयर से पलभर में पलट जाता है खेल
स्पीयर WWE के सबसे लोकप्रिय मूव्स में से एक है. इसमें रेसलर पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए विरोधी को जोरदार टक्कर मारता है. रोमन रेंस इस मूव के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं. कई बड़े मुकाबलों में स्पीयर ने जीत और हार का फैसला किया है. इसे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जैसे रेसलर्स इस्तेमाल करते हैं.
रैंडी ऑर्टन की पंट किक से कांपते थे विरोधी
रैंडी ऑर्टन का पंट किक मूव काफी खतरनाक माना जाता है. इसमें वह फुटबॉल की तरह विरोधी के सिर की तरफ जोरदार किक मारते हैं. इस मूव को देखकर फैंस भी चौंक जाते थे. इसकी वजह से कई बार मुकाबला तुरंत खत्म होता दिखाई दिया है.
पाइल ड्राइवर को माना जाता है सबसे जोखिम भरा
पाइल ड्राइवर ऐसा मूव है जिसे करते समय जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है. इसमें विरोधी को उल्टा पकड़कर नीचे गिराया जाता है. गर्दन और सिर पर असर पड़ने के कारण इसे WWE के सबसे खतरनाक मूव्स में गिना जाता है. इसे ज्यादातर अंडरटेकर करते हैं.
शूटिंग स्टार प्रेस देख फैंस हो जाते हैं खुश
यह मूव ताकत से ज्यादा फुर्ती और संतुलन का खेल है. रेसलर ऊंचाई से छलांग लगाकर हवा में पलटी मारता है और फिर विरोधी के ऊपर गिरता है. जब यह मूव सही तरीके से लगता है तो दर्शक सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं. इसे कई रेसलर्स द्वारा करते देखा गया है.
दिग्गज रेसलर्स ने बनाए यादगार पल
अंडरटेकर, रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार्स ने अपने खास मूव्स से WWE में कई यादगार पल दिए हैं. इन खिलाड़ियों के सिग्नेचर मूव्स आज भी फैंस को रोमांचित कर देते हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं.
यही मूव्स बढ़ाते हैं WWE का रोमांच
इन मूव्स में खतरा जरूर होता है, लेकिन यही WWE की असली पहचान भी हैं. जब कोई सुपरस्टार अपना फिनिशिंग मूव लगाता है तो पूरा एरिना शोर से गूंज उठता है. यही वजह है कि WWE दुनियाभर में करोड़ों लोगों की पसंद बना हुआ है.