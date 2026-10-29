WPL 2027 Auction: ऑक्शन में 5 खिलाड़ियों का जलवा, जमकर हुई पैसों की बारिश, एक के लिए तो भिड़ गईं टीमें!
WPL 2027 Auction Expensive Players: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के लिए बुधवार (28 अक्टूबर) को कोच्चि में मिनी ऑक्शन का आयोजन किया गया. इस ऑक्शन में कुल 150 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. इसमें से 27 स्लॉट भरे जाने थे, लेकिन सिर्फ 25 खिलाड़ियों को ही खरीदा गया. इस ऑक्शन में सबसे बड़ा पर्स यूपी वॉरियर्स के पास था. यूपी वॉरियर्स ने ही इस सीजन की सबसे महंगी बोली लगाई. जानें इस सीजन के 5 सबसे महंगी खिलाड़ी, जिन पर बोली लगी…
सोफी मोलिन्यू
इस लिस्ट में पहला नाम ऑस्ट्रेलिया की स्पिन ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यू का है. सोफी मोलिन्यू WPL 2027 ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 1.10 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया. सोफी मोलिन्यू के लिए RCB और यूपी वॉरियर्स के बीच बिड-वॉर चली, लेकिन आखिर में यूपी वॉरियर्स ने बाजी मारी. बता दें कि सोफी मोलिन्यू इस ऑक्शन की इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा की बोली लगी है.
किरण नवगिरे
इस लिस्ट में दूसरा नाम भारत की अनकैप्ड खिलाड़ी किरण नवगिरे का है. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाने वाली किरण नवगिरे के लिए कई टीमों ने बोली लगाई, लेकिन आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख रुपये की कीमत पर किरण नवगिरे को अपने साथ जोड़ लिया.
जेस जोनासेन
ऑस्ट्रेलिया की जेस जोनासेन WPL 2027 ऑक्शन की तीसरी सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. जोनासेन को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 40 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा. बता दें कि जेस जोनासेन दुनिया की सबसे अनुभवी टी20 स्पिन ऑलराउंडरों में से एक हैं.
जी. कमलिनी
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर भारत की युवा ऑलराउंडर जी. कमलिनी हैं. कमलिनी को गुजरात जायंट्स ने 40 लाख रुपये की कीमत पर अपनी स्क्वाड में शामिल किया. बता दें कि कामलिनी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला टीम के स्क्वॉड का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
स्नेह राणा
इस लिस्ट में आखिरी स्थान पर भारत की स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा का नाम आता है, जो WPL 2027 ऑक्शन की 5वीं सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. लिस्ट में पांचवीं सबसे महंगी प्लेयर स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा रहीं. स्नेह को यूपी वॉरियर्स ने उनके बेस प्राइस 30 लाख में खरीदा. स्नेह राणा दबाव की परिस्थितियों में उम्दा गेंदबाजी और निचले क्रम में आक्रामक शॉट खेलने में माहिर हैं. यूपी वॉरियर्स ने सोफी मोलिन्यू पर बड़ी राशि खर्च करने के बाद स्नेह राणा को बहुत ही किफायती कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया.