WPL 2027 Auction: ऑक्शन में 5 खिलाड़ियों का जलवा, जमकर हुई पैसों की बारिश, एक के लिए तो भिड़ गईं टीमें!

स्नेह राणा

इस लिस्ट में आखिरी स्थान पर भारत की स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा का नाम आता है, जो WPL 2027 ऑक्शन की 5वीं सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. लिस्ट में पांचवीं सबसे महंगी प्लेयर स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा रहीं. स्नेह को यूपी वॉरियर्स ने उनके बेस प्राइस 30 लाख में खरीदा. स्नेह राणा दबाव की परिस्थितियों में उम्दा गेंदबाजी और निचले क्रम में आक्रामक शॉट खेलने में माहिर हैं. यूपी वॉरियर्स ने सोफी मोलिन्यू पर बड़ी राशि खर्च करने के बाद स्नेह राणा को बहुत ही किफायती कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया.