  • WPL 2026 Most Expensive Players: इन 8 खिलाड़ियों पर लगी सबसे ऊंची बोली, लिस्ट में महज 3 भारतीय शामिल

WPL 2026 Most Expensive Players: इन 8 खिलाड़ियों पर लगी सबसे ऊंची बोली, लिस्ट में महज 3 भारतीय शामिल

WPL 2026 Most Expensive Players: विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2026 नीलामी गुरुवार (27 नवंबर) को संपन्न हुआ. पांच फ्रेंचाइजियों ने कुल 67 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई। भारत की सबसे अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का बेसिक प्राइस 50 लाख रुपये था और दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले उनके लिए बोली लगाई। लेकिन यूपी ने राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड का प्रयोग किया और दीप्ती को 3.2 करोड़ में अपने टीम में शामिल कर लिया। हालाँकि फिर भी WPL की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड अभी भी स्मृति मंधाना के नाम है. जिन्हें 2023 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था.  

यहां हम जानेंगे इस बार WPL के सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में


By: Mukul Chadha | Last Updated: November 28, 2025 2:05:49 PM IST

WPL 2026 Most Expensive Players: इन 8 खिलाड़ियों पर लगी सबसे ऊंची बोली, लिस्ट में महज 3 भारतीय शामिल - Photo Gallery
1/8

दीप्ति शर्मा, यूपी वॉरियर्ज, 3.2 करोड़

दीप्ती शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड के तहत 3.2 करोड़ में ख़रीद लिया है वो इस WPL सीजन की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं.

Amelia Kar - Photo Gallery
2/8

अमेलिया कर, मुंबई इंडियंस, 3 करोड़:

अमेलिया कर  को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में अपने टीम में शामिल किया है. वो इस सीजन की दुसरी सबसे महंगी खिलाड़ी हैं.

shikha pandey - Photo Gallery
3/8

शिखा पांडे, यूपी वॉरियर्ज, 2.4 करोड़

यूपी वॉरियर्ज में ही इस WPL सीजन की तीसरी सबसे महंगी खिलाड़ी हैं वो हैं शिखा पांडे. यूपी वॉरियर्स ने इन्हें 2.4 करोड़ रूपये में ख़रीदा है.

Sophie Devine - Photo Gallery
4/8

सोफी डिवाइन, गुजरात जायंट्स, 2 करोड़

सोफी डिवाइन इस WPL सीजन की चौथी सबसे महंगी खिलाड़ी है. गुजरात ने इन्हे 2 करोड़ में ख़रीदा है.

Meg Lanning - Photo Gallery
5/8

मेग लैनिंग, गुजरात जायंट्स, 1.9 करोड़

मेग लैनिंग को गुजरात जायंट्स ने 1.9 करोड़ रूपये में ख़रीदा है. मेग लैनिंग पांचवी सबसे महंगी खिलाड़ी हैं.

shree charni - Photo Gallery
6/8

श्री चरणी, दिल्ली कैपिटल्स, 1.3 करोड़

श्री चरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.3 करोड़ रूपये में ख़रीदा है ये इस सीजन की छठी सबसे महंगी खिलाड़ी हैं.

Chenille Henry - Photo Gallery
7/8

चेनिले हेनरी, दिल्ली कैपिटल्स, 1.3 करोड़

चेनिले हेनरी सातवीं सबसे महंगी खिलाड़ी हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हे 1.3 करोड़ रूपये में ख़रीदा है.

Phoebe Litchfield - Photo Gallery
8/8

फोबे लिचफील्ड (ऑस्ट्रेलिया), यूपी वॉरियर्ज, 1.2 करोड़

फोबे लिचफील्ड इस सीजन की आठवीं सबसे महँगी खिलाड़ी हैं इन्हे भी यूपी वॉरियर्ज ने ख़रीदा है.

WPL 2026 Most Expensive Players: इन 8 खिलाड़ियों पर लगी सबसे ऊंची बोली, लिस्ट में महज 3 भारतीय शामिल - Photo Gallery

