WPL 2026 Most Expensive Players: इन 8 खिलाड़ियों पर लगी सबसे ऊंची बोली, लिस्ट में महज 3 भारतीय शामिल

WPL 2026 Most Expensive Players: विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2026 नीलामी गुरुवार (27 नवंबर) को संपन्न हुआ. पांच फ्रेंचाइजियों ने कुल 67 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई। भारत की सबसे अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का बेसिक प्राइस 50 लाख रुपये था और दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले उनके लिए बोली लगाई। लेकिन यूपी ने राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड का प्रयोग किया और दीप्ती को 3.2 करोड़ में अपने टीम में शामिल कर लिया। हालाँकि फिर भी WPL की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड अभी भी स्मृति मंधाना के नाम है. जिन्हें 2023 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था.

यहां हम जानेंगे इस बार WPL के सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में