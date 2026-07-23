विश्व के 5 सबसे भारी क्रिकेटर, जो बने वर्ल्ड क्रिकेट के सुपरस्टार, अगर भारतीय होते तो नहीं मिलता चांस!

इंजमाम उल हक

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने कई सालों तक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वे अपने दौर के सबसे भारी खिलाड़ियों में से एक थे. उनका वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा था. हालांकि इसके बावजूद उन्होंने विश्व क्रिकेट में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. उनके नाम टेस्ट में 49.33 की औसत से 8830 रन और वनडे में 11,739 रन दर्ज हैं.