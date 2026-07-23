विश्व के 5 सबसे भारी क्रिकेटर, जो बने वर्ल्ड क्रिकेट के सुपरस्टार, अगर भारतीय होते तो नहीं मिलता चांस!
5 Most Unfit Cricketers: अक्सर कहा जाता है कि अगर अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है. खासकर भारत में फिटनेस की वजह से कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी भी हुए हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर फिटनेस की जरूरत को गलत साबित कर दिया. इनमें से एक खिलाड़ी ने कप्तान के तौर पर अपनी टीम को वर्ल्ड कप भी जिताया. जानें कौन हैं वो क्रिकेटर…
आजम खान
पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मोईन खान के बेटे आजम खान को दुनिया के सबसे अनफिट खिलाड़ियों में गिना जाता है. अक्सर सोशल मीडिया पर आजम खान को उनके वजन के लिए ट्रोल किया जाता है. दरअसल, आजम खान पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिसके चलते उनका ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है. दरअसल, आजम खान विकेटकीपिंग में काफी स्लो हैं, जबकि उन्हें फुर्तीला होना चाहिए.
रहकीम कॉर्नवाल
वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल को दुनिया के सबसे भारी और अनफिट क्रिकेटर्स में गिना जाता है. उनका वजन 130-140 किलोग्राम के आसपास है, जिसकी वजह से उन्हें मैदान पर दौड़ने में परेशानी होती है. इतने भारी वजनी होने के बाद भी वे स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कुछ ही कदम दौड़ते हैं.
इंजमाम उल हक
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने कई सालों तक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वे अपने दौर के सबसे भारी खिलाड़ियों में से एक थे. उनका वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा था. हालांकि इसके बावजूद उन्होंने विश्व क्रिकेट में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. उनके नाम टेस्ट में 49.33 की औसत से 8830 रन और वनडे में 11,739 रन दर्ज हैं.
अर्जुन रणतुंगा
अर्जुन रणतुंगा ने साल 1996 में कप्तान के तौर पर श्रीलंका को विश्व कप जिताया था. उस समय उनका वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा था. उन्होंने श्रीलंका के लिए सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है और कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं. हालांकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वह दुनिया के अनफिट क्रिकेटर्स में से एक हैं.
जेसी राइडर
न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर जेसी राइडर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उनका वजन भी लगभग 100 किलोग्राम था. वह अपने भारी-भरकम शरीर के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए.