सिर्फ कद ही नहीं, घर भी है सबसे अलग! दुनिया के सबसे छोटे कपल की प्रेम कहानी है काफी रोचक, देखें फोटोज
World’s Shortest Couple: दुनिया के सबसे छोटे शादीशुदा कपल पाउलो गेब्रियल दा सिल्वा बारोस और कैट्युसिया ली होशिनो हैं, जिनकी कुल लंबाई 181.41 cm (71.42 in) है. उनकी लव स्टोरी और रहन-सहन काफी शानदार हैं. चलिए समझते हैं इनकी जिंदगी को तस्वीरों के माध्यम से.
2017 में की शादी
ब्राजील के रहने वाले पाउलो गेब्रियल दा सिल्वा बैरोस की लंबाई 90.28 cm (35.54 in) और कैट्युसिया ली होशिनो की लंबाई 91.13 cm (35.88 in) है. इस जोड़े ने 17 सितंबर 2016 को शादी की.
कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?
पाउलो और कात्युसिया की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है. दोनों की पहली मुलाकात 2006 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट पर हुई थी. हालांकि, पाउलो को पहली नजर में ही कात्युसिया से प्यार हो गया, लेकिन शुरुआत में कात्युसिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था. हालांकि, बाद में दोनों की बातचीत फिर शुरू हुई और दिसंबर 2008 में पहली मुलाकात के बाद उनका रिश्ता प्यार में बदल गया.
चार साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप
चार साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद, कात्युसिया ने 2012 में अपने घर को छोड़कर पाउलो के शहर इटापेवा में बसने का फैसला किया. फिर साल 2016 में दोनों ने शादी कर ली.
दोनों ने अपने अनुसार बनवाया घर
ये कपल दुनिया का सबसे छोटी हाइट का कपल है. इसलिए दोनों ने अपने अनुसार अपने घर को बनवाया, जिससे सभी कामों को आसान बनाया जा सके. इन्होंने किचन को भी अपनी हाइट के अनुसार तैयार किया, जिससे सभी सामान अपनी पहुंच तक रखा जा सके. इस कपल ने अपने किचन में स्लाइडिंग ड्रॉअर और ओपन शेल्फ लगवाए हैं ताकि उन्हें किसी स्टूल की जरूरत न पड़े.
बाहरी दुनिया में आती हैं दिक्कतें
भले ही इस कपल ने अपने घर को अपनी सुविधानुसार सजा लिया हो. लेकिन बाहर कहीं भी जाने पर इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज इनकी हाइट के अनुसार नहीं मिलती. दोनों को सबसे छोटे कपल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हैं.