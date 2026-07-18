सिर्फ कद ही नहीं, घर भी है सबसे अलग! दुनिया के सबसे छोटे कपल की प्रेम कहानी है काफी रोचक, देखें फोटोज

कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

पाउलो और कात्युसिया की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है. दोनों की पहली मुलाकात 2006 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट पर हुई थी. हालांकि, पाउलो को पहली नजर में ही कात्युसिया से प्यार हो गया, लेकिन शुरुआत में कात्युसिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था. हालांकि, बाद में दोनों की बातचीत फिर शुरू हुई और दिसंबर 2008 में पहली मुलाकात के बाद उनका रिश्ता प्यार में बदल गया.