ये है दुनिया का सबसे महंगा चावल, 840 ग्राम के लिए देने पड़ते है 10,000, जानें इसका नाम और खासियत

Expensive Rice: चावल सिर्फ खाना नहीं, बल्कि कई देशों में लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा है. जापान, भारत, चीन जैसे देशों में अलग-अलग तरीके से चावल खाया जाता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसा चावल है जो अपनी खासियत और महंगाई के कारण सबको चौंका देता है. आइए जानते हैं कि वो कौन सा चावल है-