  World's Dangerous Snakes: स्वर्ग जैसी दिखने वाली ये जगहें असल में हैं 'मौत का घर', जहां हर कदम पर जहरीले सांपों का खतरा

Worlds Dangerous Snakes: दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उनकी प्राकृतिक सुंदरता के पीछे छिपा खतरा अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रह जाता है. इन जगहों पर पाए जाने वाले जहरीले और खतरनाक सांप इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं. कुछ इलाकों में सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां जाना भी जोखिम भरा माना जाता है. नीचे दुनिया की ऐसी ही खतरनाक जगहों का संक्षिप्त लेकिन विस्तृत सार प्रस्तुत है, जहां सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 5, 2026 2:00:18 AM IST

1/6

ऑस्ट्रेलिया: दुनिया का सबसे खतरनाक देश

जब जहरीले सांपों की बात होती है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यहां 170 से अधिक जहरीली सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं और माना जाता है कि दुनिया के करीब 85 प्रतिशत सबसे घातक सांप यहीं मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलिया का इनलैंड ताइपन दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, जिसके एक बार काटने से कई दर्जन लोगों की जान जा सकती है. इसके अलावा कोस्टल ताइपन और कॉमन डेथ एडर जैसे सांप भी बेहद आक्रामक होते हैं. हालांकि ज्यादातर सांप इंसानों से बचते हैं, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है.

2/6

भारत: सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें

भारत उन देशों में शामिल है जहां सांप के काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज की जाती हैं. गर्म जलवायु, मानसून और खेती वाले इलाके सांपों के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं. हर साल लाखों लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं और हजारों की मौत हो जाती है. भारत के सबसे खतरनाक सांपों को “बिग फोर” कहा जाता है, जिसमें भारतीय कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर शामिल हैं. इनमें भारतीय करैत सबसे ज्यादा जानलेवा माना जाता है, जो रात में काटता है और समय पर इलाज न मिले तो लकवा और मौत तक का कारण बन सकता है.

3/6

इंडोनेशिया का बाली द्वीप खूबसूरती के बीच खतरा

पर्यटन के लिए मशहूर बाली द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ सांपों के खतरे के लिए भी जाना जाता है. यहां लगभग 64 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें कई जहरीले हैं. बाली का सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा है, जो दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है और 13 फीट तक लंबा हो सकता है. यह दिन में भी सक्रिय रहता है और हमला करने से पहले शरीर को इंसान की ऊंचाई तक उठा लेता है.

4/6

अमेरिका का एरिजोना: जहरीले सांपों का गढ़

अमेरिका के एरिजोना राज्य में जहरीले सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. यहां अमेरिका में मिलने वाले लगभग सभी खतरनाक सांप मौजूद हैं. सबसे ज्यादा संख्या रैटलस्नेक की है, जो काटने से पहले अपनी पूंछ से आवाज कर चेतावनी देता है. हालांकि हर बार काटने पर जहर नहीं छोड़ता, लेकिन खतरा फिर भी गंभीर होता है. समय पर इलाज मिलने से जान बच सकती है, लेकिन यह इलाका सांपों के कारण कुख्यात है.

5/6

मिसौरी नदी क्षेत्र: पानी में भी खतरा

अमेरिका की मिसौरी नदी, खासकर मोंटाना के आसपास का इलाका, सांपों की अधिक संख्या के लिए जाना जाता है. यहां प्रेयरी रैटलस्नेक समेत कई प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कई सांप बेहतरीन तैराक होते हैं और पानी में भी शिकार कर सकते हैं. भले ही सभी सांप जहरीले न हों, लेकिन नदी के आसपास उनकी बड़ी संख्या लोगों के लिए डर का कारण बनती है.

6/6

जितनी खूबसूरत, उतनी ही खतरनाक

दुनिया की ये जगहें दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं. इन इलाकों में पाए जाने वाले जहरीले सांप इंसानों के लिए बड़ा जोखिम हैं. ऐसे स्थानों पर यात्रा या रहने के दौरान सावधानी, जागरूकता और स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी है, ताकि प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए जान का खतरा न उठाना पड़े.

Tags:
dangerous snakessnakes in indiasnakes of australiavenomous snakes of the worldworlds dangerous snakes
