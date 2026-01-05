World’s Dangerous Snakes: स्वर्ग जैसी दिखने वाली ये जगहें असल में हैं ‘मौत का घर’, जहां हर कदम पर जहरीले सांपों का खतरा

भारत: सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें

भारत उन देशों में शामिल है जहां सांप के काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज की जाती हैं. गर्म जलवायु, मानसून और खेती वाले इलाके सांपों के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं. हर साल लाखों लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं और हजारों की मौत हो जाती है. भारत के सबसे खतरनाक सांपों को “बिग फोर” कहा जाता है, जिसमें भारतीय कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर शामिल हैं. इनमें भारतीय करैत सबसे ज्यादा जानलेवा माना जाता है, जो रात में काटता है और समय पर इलाज न मिले तो लकवा और मौत तक का कारण बन सकता है.