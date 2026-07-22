दुनिया के 5 क्रिकेटर, जिनका टैलेंट हुआ बर्बाद! कोई फिक्सिंग में फंसा, कोई बुरी आदत का बना शिकार

पृथ्वी शॉ

भारत के स्टार युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ भी इस लिस्ट में शामिल हैं. पृथ्वी शॉ को विश्व क्रिकेट का अगला सचिन तेंदुलकर बताया जाता था, लेकिन अनुशासनहीनता ने उनका करियर खराब कर दिया. अचानक मिली शोहरत के बाद पृथ्वी शॉ ने गलत लाइफस्टाइल अपना ली, जिससे उनकी फिटनेस पर भी असर पड़ा. साल 2019 में वह डोपिंग मामले में भी फंसे, जिसके चलते उन पर बैन लगा था. इसके अलावा वह नाइटलाइफ विवादों भी रहे और गलत संगति के कारण चर्चा में आए. इसके चलते वह अपने रास्ते से भटक गए. हालांकि अभी भी उनके पास वापसी करने का मौका है.