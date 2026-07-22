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दुनिया के 5 क्रिकेटर, जिनका टैलेंट हुआ बर्बाद! कोई फिक्सिंग में फंसा, कोई बुरी आदत का बना शिकार

Top 5 Wasted Talents In Cricket: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें स्टार खिलाड़ियों को खूब नाम और शोहरत मिलती है. दुनिया के कई स्टार खिलाड़ी बड़ी पहचान बनाने के बाद भी अनुशासन में बने रहते हैं, जिसके लिए फैंस भी उनकी जमकर तारीफ करते हैं. हालांकि कुछ ऐसे खिलाड़ी भी देखे गए हैं, जिन्होंने खुद की गलतियों के कारण अपना करियर बर्बाद कर लिया. इसमें भारत के भी कई खिलाड़ी शामिल हैं. देखें लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 22, 2026 12:34:01 PM IST

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भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली. - Photo Gallery
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विनोद कांबली

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथी विनोद कांबली का आता है. विनोद कांबली के पास भी सचिन तेंदुलकर जैसी बेमिसाल प्रतिभा थी, लेकिन अनुशासनहीनता ने उनका करियर बर्बाद कर दिया. विनोद कांबली ने टेस्ट क्रिकेट में अपने बल्ले से तबाही मचा दी. ऐसे में लगा कि वह पूरी दुनिया में छा जाएंगे, लेकिन अचानक मिली बड़ी शोहरत को विनोद कांबली संभाल नहीं पाए. वह अनुशासनहीनता का शिकार हो गए और देर रात तक पार्टी करने और शराब की लत के शिकार हो गए. उनकी गलत लाइफस्टाइल ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया.

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मोहम्मद आसिफ

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता था. उनके पास धारदार स्पीड और लाजवाब स्विंग थी.जिसके सामने दुनिया के बल्लेबाज टिक नहीं पाते थे. वसीम अकरम और ग्लेन मैक्ग्रा जैसे दिग्गज भी उनकी तारीफ करते थे, लेकिन आसिफ ने खुद ही अपना करियर बर्बाद कर लिया. वह पैसों के लालच, अनुशासनहीनता और ड्रग्स की लत में फंस गए. साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग में भी आसिफ का नाम आया.

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत. - Photo Gallery
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एस श्रीसंत

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. वह साल 2007 का टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे थे. हालांकि इसके बावजूद उनका इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. दरअसल, साल 2013 में श्रीसंत आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग विवाद में फंस गए, जिसके बाद BCCI ने उन पर आजीवन बैन लगा दिया. इसके मामले में श्रीसंत को जेल भी जाना पड़ा, जिसके चलते उनका शानदार करियर भी खत्म हो गया.

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ल्यूक पोमर्सबैक को अचानक टीम में एंट्री मिली थी, जिसके बाद उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया. भले वह ही वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पहचान नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास टैलेंट की कमी नहीं थी. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ एक ही टी20 मैच खेल पाए. इसके पीछे की वजह उनकी अनुशासनहीनता और शराब की लत रही.

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पृथ्वी शॉ

भारत के स्टार युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ भी इस लिस्ट में शामिल हैं. पृथ्वी शॉ को विश्व क्रिकेट का अगला सचिन तेंदुलकर बताया जाता था, लेकिन अनुशासनहीनता ने उनका करियर खराब कर दिया. अचानक मिली शोहरत के बाद पृथ्वी शॉ ने गलत लाइफस्टाइल अपना ली, जिससे उनकी फिटनेस पर भी असर पड़ा. साल 2019 में वह डोपिंग मामले में भी फंसे, जिसके चलते उन पर बैन लगा था. इसके अलावा वह नाइटलाइफ विवादों भी रहे और गलत संगति के कारण चर्चा में आए. इसके चलते वह अपने रास्ते से भटक गए. हालांकि अभी भी उनके पास वापसी करने का मौका है.

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Prithvi ShawVinod Kambli
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