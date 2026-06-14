टेस्ट क्रिकेट के वो 5 बदकिस्मत बल्लेबाज, जो 10000 रन पूरे करने से चूके, 1 ही देश के 3 खिलाड़ी शामिल
Players Who Missed 10000 Test Runs: किसी भी बल्लेबाज के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरा करना एक सपना होता है. इसके लिए बल्लेबाजों को कई सालों तक लगातार रन बनाने पड़ते हैं. क्रिकेट इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने टेस्ट में 10 हजार रनों के जादुई आंकड़े को पार किया है. हालांकि कुछ दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाम का हासिल करने से चूक गए. कुछ खिलाड़ियों में ने इस आंकड़े के करीब आकर रिटायरमेंट ले लिया, जिससे वो इस क्लब में शामिल नहीं हो पाए. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…
केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान किया. वह टेस्ट में 10 हजार रन पूरे करने से सिर्फ 485 रन से चूक गए. विलियमसन ने अपने करियर में कुल 110 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 54.06 की औसत से कुल 9,515 रन बनाए.
केन विलियमसन ने कितने शतक लगाए?
केन विलियमसन ने अपने टेस्ट करियर में कुल 33 शतक और 38 अर्धशतक लगाए. इस दौरान उनका सबसे बड़ा स्कोर 251 का रहा.
विराट कोहली
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मई 2025 में अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया. वह टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने से सिर्फ 770 रन दूर रह गए.
कोहली का टेस्ट करियर
विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 123 मुकाबले खेले, जिसमें 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 30 शतक आए.
हाशिम अमला
साउथ अफ्रीका के ही दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने टेस्ट क्रिकेट में 124 मैच खेले. इसमें उन्होंने 46.64 के औसत से कुल 9,282 रन बनाए. हाशिम अमला टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने से सिर्फ 718 रन से चूक गए.
ग्रीम स्मिथ
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ भी टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने से 735 रन दूर रह गए. ग्रीम स्मिथ ने 117 टेस्ट मैचों में 48.25 की औसत से 9,265 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 27 शतक आए.
एबी डिविलियर्स
विराट कोहली के दोस्त साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी टेस्ट में 10 हजार रन पूरे करने से सिर्फ 1,235 रन से चूक गए. एबी डिविलियर्स ने टेस्ट में 114 मैचों में 22 शतक की मदद से 8,765 रन बनाए.