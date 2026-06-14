टेस्ट क्रिकेट के वो 5 बदकिस्मत बल्लेबाज, जो 10000 रन पूरे करने से चूके, 1 ही देश के 3 खिलाड़ी शामिल

Players Who Missed 10000 Test Runs: किसी भी बल्लेबाज के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरा करना एक सपना होता है. इसके लिए बल्लेबाजों को कई सालों तक लगातार रन बनाने पड़ते हैं. क्रिकेट इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने टेस्ट में 10 हजार रनों के जादुई आंकड़े को पार किया है. हालांकि कुछ दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाम का हासिल करने से चूक गए. कुछ खिलाड़ियों में ने इस आंकड़े के करीब आकर रिटायरमेंट ले लिया, जिससे वो इस क्लब में शामिल नहीं हो पाए. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…