Nuclear War 2026: दुनिया जल रही होगी और ये देश चैन की नींद सोएंगे! जानिए वर्ल्ड वॉर-3 के ‘Safe Zones’ के बारे में

Safest Countries in World War 3: मिडिल ईस्ट में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं तो ईरान भी बदले में यूएस और इजराइल के सहायक देशों पर जमके ड्रोन से कोहराम मचा रहा है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द संघर्षविराम नहीं हुआ तो ये जंग विश्व युद्ध का रूप ले सकती है. यदि ऐसा होता है पूरी दुनिया लपेटे में आएगी. फिर चाहे छोटे देश हों या बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सभी को इतिहास की तर्ज पर अपनी साइड चुननी पड़ेगी. लगभग हर देश में जान-माल की हानि होगी. लेकिन कुछ देश ऐसे भी होंगे जिन पर वर्ल्ड वॉर का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा. ये देश नुकसान से भी बचे रहेंगे और नागरिकों को कोई हानि भी नहीं होगी.