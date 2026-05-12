  • Home>
  • Gallery»
  • Nuclear War 2026: दुनिया जल रही होगी और ये देश चैन की नींद सोएंगे! जानिए वर्ल्ड वॉर-3 के ‘Safe Zones’ के बारे में

Nuclear War 2026: दुनिया जल रही होगी और ये देश चैन की नींद सोएंगे! जानिए वर्ल्ड वॉर-3 के ‘Safe Zones’ के बारे में

Safest Countries in World War 3: मिडिल ईस्ट में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं तो ईरान भी बदले में यूएस और इजराइल के सहायक देशों पर जमके ड्रोन से कोहराम मचा रहा है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द संघर्षविराम नहीं हुआ तो ये जंग विश्व युद्ध का रूप ले सकती है. यदि ऐसा होता है पूरी दुनिया लपेटे में आएगी. फिर चाहे छोटे देश हों या बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सभी को इतिहास की तर्ज पर अपनी साइड चुननी पड़ेगी. लगभग हर देश में जान-माल की हानि होगी. लेकिन कुछ देश ऐसे भी होंगे जिन पर वर्ल्ड वॉर का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा. ये देश नुकसान से भी बचे रहेंगे और नागरिकों को कोई हानि भी नहीं होगी. 


By: Kajal Jain | Published: May 12, 2026 2:49:02 PM IST

Follow us on
Google News
अंटार्कटिका - Photo Gallery
1/8

अंटार्कटिका

अंटार्कटिका देश नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दक्षिणी महाद्वीप होने और दुनिया से आइसोलेट होने के कारण सबसे सुरक्षित स्थानों में गिना जाता है. धरती के दक्षिणी बिंदू पर मौजूद अंटार्कटिका पर बर्फीले पहाड़ और मनमोहक दृष्य तो हैं, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही बेहद कम रहती है.

You Might Be Interested In
फिजी - Photo Gallery
2/8

फिजी

प्रशांत महासागर में स्थित फिजी भी एक शांत आइसोलेटिड आइलैंड है, जिसकी आबादी भी बेहद कम है. ये देश पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेस से घिरा हुआ है, जहां हरे-भरे जंगल से लेकर भरपूर खनिज संसाधन और मछली पकड़ने के लिए चारों तरफ समंदर है. ये देश अभी तक अपनी शांतिपूर्व विदेश नीति के लिए प्रतिबंध रहा है.

फिजी - Photo Gallery
3/8

आइसलैंड

ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड का नाम हमेशा टॉप पर रहता है. इस देश में ताजे पानी के भरपूर सोर्स हैं. इस देश ने अपनी निर्भरता नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री संसाधनों पर बनाई हुई है, जिससे दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. यही वजह है कि आइसलैंड पूरी दुनिया की नजरों से दूर शांतिपूर्णता से रहना पसंद करता है.

You Might Be Interested In
ग्रीनलैंड - Photo Gallery
4/8

ग्रीनलैंड

एक तरफ डेनमार्क, जो यूरोपियन यूनियन और नाटो का हिस्सा है, यूरोप में युद्ध की आग भड़कते ही खतरे की जद में आ सकता है, जबकि ग्रीनलैंड बिना किसी रणनीति और राजनीतिक गुटबाजी से दूर हरे-भरे पर्वतों से घिरे रहने के कारण सुरक्षित स्थान बना हुआ है.

न्यूजीलैंड - Photo Gallery
5/8

न्यूज़ीलैंड

न्यूजीलैंड का इतिहास भी स्थिर लोकतंत्र से युक्त और युद्ध संघर्षों से मुक्त रहा है. ये एक डेवलप्ड कंट्री है, जहां उपजाऊ जमीन, साफ पानी और फूड रिसोर्स भरपूर हैं. जियोग्राफिकल नजरिए से भी न्ऊजीलैंड के पहाड़ी इलाकों में युद्ध संभव नहीं है.

भूटान - Photo Gallery
6/8

भूटान

हिमायलन रेंज से घिरा भूटान अपनी प्राकृतिक पृष्ठभूमि से जाना जाता है. इस देश की जियोग्राफी काफी छोटी, पहाड़-पर्वत और नेचुरल रिसोर्स से भरपूर है. हालांकि ये देश राजनीतिक और कूटनीतिक उलझनों से दूर रहता है. यहां के लोग भी व्यवस्थित और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं.

आयरलैंड - Photo Gallery
7/8

आयरलैंड

इंग्लैंड के सबसे करीब होने के बावजूद आयरलैंड अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता है. येदेश नाटो सदस्यता से दूर ही रहता है. साथ ही यहां की सेना न्यूट्रल और सरकार किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहती है. यही चीजें आयरलैंड को युद्ध में पड़ने से बचाती हैं.

You Might Be Interested In
स्विट्जरलैंड - Photo Gallery
8/8

स्विट्जरलैंड

पॉलीटिकल स्टेबिलिटी के लिए फेमस स्विट्जरलैंड हरे पहाड़ों से घिरा एक बेहद सुंदर देश है, जहां परमाणु युद्ध की स्थिति में स्पेशल बंकर बने हुए हैं. यदि देश में परमाणु बम गिर भी जाए तो जनता बंकरों से सुरक्षित रहेगी, हालांकि पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहां भी युद्ध की आशंका कम ही है.

Tags:
nuclear warSafest CountriesSafest Countries in the WorldSafest Places on EarthWar News 2026World War 3
Nuclear War 2026: दुनिया जल रही होगी और ये देश चैन की नींद सोएंगे! जानिए वर्ल्ड वॉर-3 के ‘Safe Zones’ के बारे में - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nuclear War 2026: दुनिया जल रही होगी और ये देश चैन की नींद सोएंगे! जानिए वर्ल्ड वॉर-3 के ‘Safe Zones’ के बारे में - Photo Gallery
Nuclear War 2026: दुनिया जल रही होगी और ये देश चैन की नींद सोएंगे! जानिए वर्ल्ड वॉर-3 के ‘Safe Zones’ के बारे में - Photo Gallery
Nuclear War 2026: दुनिया जल रही होगी और ये देश चैन की नींद सोएंगे! जानिए वर्ल्ड वॉर-3 के ‘Safe Zones’ के बारे में - Photo Gallery
Nuclear War 2026: दुनिया जल रही होगी और ये देश चैन की नींद सोएंगे! जानिए वर्ल्ड वॉर-3 के ‘Safe Zones’ के बारे में - Photo Gallery