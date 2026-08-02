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समंदर के ‘साइलेंट किलर’! दुनिया की टॉप 7 न्यूक्लियर सबमरीन, जिनसे दुश्मन भी खाता है खौफ

World Top 7 Nuclear Submarine: सबमरीन को मॉडर्न नेवी की ताकत का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है. ये सिर्फ़ पानी के अंदर चलने वाले जहाज नहीं हैं, बल्कि दुश्मनों को ट्रैक करने, लंबी दूरी के हमले करने और महीनों तक बिना पता चले मिशन पूरे करने में काबिल हैं. आइए दुनिया की सात सबसे ताकतवर सबमरीन के बारे में जानें.


By: Shristi S | Published: August 2, 2026 5:53:42 PM IST

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nuclear submarine baseUS-Russia Nuclear Submarines
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