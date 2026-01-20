World Most Beautiful Woman: दुनिया की सबसे हसीन महिलाएं: तस्वीरें देख दिल बोलेगा—वाह!
World Most Beautiful Woman: वैसे तो दुनिया की हर एक लड़की खूबसूरत होती है. ये निर्भर करता है कि शख्स उनको किस निगाह से देख रहा है. वहीं आज हम आपको ऐसी हसीनाओं की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं. इनकी तस्वीरें देखने के बाद आपकी नजरें इन पर से हटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा!
जोडी कॉमर
इस लिस्ट में ब्रिटिश एक्ट्रेस जोडी कॉमर का नाम सबसे ऊपर है. 94.52 प्रतिशत के गोल्डन रेशियो स्कोर के साथ, उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला घोषित किया गया है.
बेला हदीद
अमेरिकन सुपरमॉडल बेला हदीद भी इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं. बेला, जो 35 से ज़्यादा इंटरनेशनल वोग मैगज़ीन के कवर पर आ चुकी हैं, उन्हें 2023 में टाइम मैगज़ीन ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया था.
एरियाना ग्रांडे
सुरों की मलिका और एक्ट्रेस एरियाना ग्रांडे अपनी चार-ऑक्टेव वोकल रेंज के लिए मशहूर हैं. उनके चेहरे की सिमिट्री और फीचर्स की वजह से उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना गया है.
टेलर स्विफ्ट
टेलर स्विफ्ट न सिर्फ़ म्यूज़िक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से एक हैं, बल्कि गोल्डन रेशियो के हिसाब से उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षक भी माना जाता है. वह दुनिया की सबसे अमीर महिला म्यूज़िशियन हैं और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टूरिंग आर्टिस्ट हैं.
किम कार्दशियन
रियलिटी स्टार और बिज़नेसमैन किम कार्दशियन का नाम भी इस लिस्ट में है. उनके चेहरे की सिमिट्री, जॉलाइन और फीचर्स को गोल्डन रेश्यो में बहुत ज़्यादा स्कोर मिला, जिससे उन्हें यह जगह मिली.
दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र एक्ट्रेस हैं. भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस, टाइम 100 इन्फ्लुएंसर और टाइम 100 इम्पैक्ट अवॉर्ड विनर, दीपिका के चेहरे का स्ट्रक्चर गोल्डन रेश्यो के हिसाब से बहुत अच्छा पाया गया.