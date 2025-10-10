World Mental Health Day 2025: इन टिप्स को करें फॉलो और स्ट्रेस को कहें अलविदा, साथ ही मुस्कुराहट को बनाएं अपना साथी
World Mental Health Day 2025: वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 हमें याद दिलाता है कि मेन्टल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक. आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस से जूझ रहा है लेकिन अगर हम थोड़ी जागरूकता, खुद से प्यार और कुछ छोटे बदलाव अपनाएं, तो ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है. मानसिक शांति पाने के लिए खुद को सुनें, मन को समझें और रोज़मर्रा की भागदौड़ में थोड़ी राहत के पल ज़रूर निकालें.
मेडिटेशन – मन को दें सुकून का तोहफ़ा
रोज़ाना कुछ मिनट ध्यान लगाने से मन शांत और विचार पॉजिटिव होते हैं. यह स्ट्रेस को कम कर भीतर से सुकून देता है, धीरे-धीरे यह आदत कॉन्फिडेंस, कंसन्ट्रेशन और खुशहाली बढ़ाती है.
प्रकृति का साथ मन को दे आराम
हरी घास, ताज़ी हवा और सूरज की किरणें – ये सब मन को नई एनर्जी देती हैं. नेचर के बीच कुछ पल बिताने से चिंता कम होती है और मन में ताजगी भर जाती है.
मन की बात करें किसी से शेयर
स्ट्रेस छिपाने से बढ़ता है और शेयर करने से घटता है. अपनी भावनाएं किसी भरोसेमंद इंसान से कहें, जिससे की आपके मन को तुरंत राहत मिलेगी.
पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है बेहद ज़रूरी
अच्छी नींद दिमाग को रीसेट करती है और मूड कोकंट्रोल में रखती है, रोज़ाना 7-8 घंटे की नींद लेने से दिनभर तरोताज़ा और पॉजिटिव महसूस होता है वही नींद की कमी स्ट्रेस और थकान को दोगुना कर देती है.
एक्सरसाइज से पाएं पॉजिटिव एनर्जी
वर्कआउट सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी ज़रूरी है. रोज़ 20-30 मिनट की एक्सरसाइज से एंडॉर्फिन रिलीज होते हैं, जो मूड को खुश रखता हैं.
हेल्दी खाएं और हेल्दी सोचें
स्ट्रेस के समय जंक फूड या ज्यादा कैफीन नुकसान पहुंचाता है, इसके बजाय ताज़े फल, ग्रीन टी और पानी अपनाएं.
नई-नई चीजे सीखे
नई हॉबी या स्किल सीखना दिमाग को बिजी और एक्साइटेड रखता है जैसे - पेंटिंग, डांस या म्यूज़िक जैसी एक्टिविटीज़ स्ट्रेस को दूर करती हैं.
हर हाल में रखें पॉजिटिव सोच
हर दिन खुद को मोटिवेट करें, खुद को थैंक यू कहें और अच्छे पलों को याद करें. पॉजिटिव सोच स्ट्रेस को हराने का सबसे शक्तिशाली हथियार है.
