World Mental Health Day 2025: इन टिप्स को करें फॉलो और स्ट्रेस को कहें अलविदा, साथ ही मुस्कुराहट को बनाएं अपना साथी

World Mental Health Day 2025: वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 हमें याद दिलाता है कि मेन्टल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक. आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस से जूझ रहा है लेकिन अगर हम थोड़ी जागरूकता, खुद से प्यार और कुछ छोटे बदलाव अपनाएं, तो ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है. मानसिक शांति पाने के लिए खुद को सुनें, मन को समझें और रोज़मर्रा की भागदौड़ में थोड़ी राहत के पल ज़रूर निकालें.