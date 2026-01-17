  • Home>
  • World Largest Shivling: दुनिया में सबसे अलग क्यों होगा बिहार का ‘महाशिवलिंग’? जानिए इसकी खासियत

World Largest Shivling: दुनिया में सबसे अलग क्यों होगा बिहार का ‘महाशिवलिंग’? जानिए इसकी खासियत

Largest Shivling Specialty: आज बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसका पूरे भारत को बेसब्री से इंतज़ार है. जी हां! आज बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ के तहत पूर्वी चंपारण के दौरे पर हैं. इस दौरे का मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और नई योजनाओं के ज़रिए चंपारण की तस्वीर बदलना है. मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और प्रशासनिक दोनों नज़रिए से महत्वपूर्ण है. वह सबसे पहले कल्याणपुर के कैथवलिया पहुंचेंगे और विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना समारोह में हिस्सा लेंगे. इसके बाद, वह मोतिहारी पुलिस सेंटर से ज़िले के लिए ₹200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. चलिए जान लेते हैं इस शिवलिंग की क्या-क्या खासियत हैं. 


By: Heena Khan | Published: January 17, 2026 12:19:03 PM IST

1/6

कितना विशाल है शिवलिंग ?

शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 33 फीट परिधि का है. इसका वज़न 210 टन है. यह प्रोजेक्ट 150 एकड़ में फैला है, जिसमें मंदिर परिसर 120 एकड़ में फैला है और इसमें कुल 22 मंदिर और 12 शिखर हैं.

2/6

मंदिर की खासियत

जानकारी के मुताबिक ये मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 वर्ग फीट चौड़ा होगा. सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट ऊंचा होगा. इसके बाद, एक शिखर 190 फीट का, चार शिखर 180 फीट के, एक शिखर 135 फीट का और पांच शिखर 108 फीट के होंगे.

3/6

विराट रामायण मंदिर की अनोखी विशेषता

विराट रामायण मंदिर की एक और अनोखी विशेषता है. यह मंदिर मोतिहारी के कैथवलिया में एक ज़मीन के टुकड़े पर बनाया जा रहा है, जो भगवान राम के शहर अयोध्या और नेपाल में देवी सीता के जन्मस्थान जनकपुर के बीच स्थित है.

4/6

राम मंदिर के बेहद नजदीक है ये मंदिर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका नाम जानकी नगर रखा गया है. राम जानकी पथ के रास्ते अयोध्या से इस मंदिर की दूरी 315 किलोमीटर है.

5/6

पूरी दुनिया में मशहूर

अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच बन रहे राम जानकी पथ पर स्थित, जानकी नगर में यह मंदिर अपनी जगह और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर होगा.

6/6

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग

सबसे बड़ी और सबसे खास बात ये ही है कि ये शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है. जिसके कारण भारी भीड़ इस शिवलिंग की स्थापना के लिए इखट्टी हुई है.

