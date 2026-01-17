World Largest Shivling: दुनिया में सबसे अलग क्यों होगा बिहार का ‘महाशिवलिंग’? जानिए इसकी खासियत

Largest Shivling Specialty: आज बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसका पूरे भारत को बेसब्री से इंतज़ार है. जी हां! आज बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ के तहत पूर्वी चंपारण के दौरे पर हैं. इस दौरे का मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और नई योजनाओं के ज़रिए चंपारण की तस्वीर बदलना है. मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और प्रशासनिक दोनों नज़रिए से महत्वपूर्ण है. वह सबसे पहले कल्याणपुर के कैथवलिया पहुंचेंगे और विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना समारोह में हिस्सा लेंगे. इसके बाद, वह मोतिहारी पुलिस सेंटर से ज़िले के लिए ₹200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. चलिए जान लेते हैं इस शिवलिंग की क्या-क्या खासियत हैं.