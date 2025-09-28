World Heart Day: बाजू में दर्द क्या दिल की बीमारी का संकेत? जानें डॉक्टर से जवाब
दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है हार्ट डिजीज हर साल लाखों लोग ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं.इसी गंभीर समस्या को लेकर हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है.असल में, सही समय पर जांच और जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करके हम हार्ट की सेहत को बचा सकते हैं. आइए जानते हैं डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट हेल्थ से जुड़े अहम सवालों के आसान जवाब.
क्या बाजू में दर्द हार्ट अटैक का संकेत है?
डॉक्टर बताते हैं कि अगर बाजू में लगातार दर्द हो, खासकर बाईं बाजू में, और इसके साथ छाती में दबाव या जलन महसूस हो, तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है. हालांकि हर दर्द हार्ट से जुड़ा नहीं होता. कई बार यह मांसपेशियों की समस्या या नस दबने से भी होता है.
70% ब्लॉकेज कितना खतरनाक है?
ब्लॉकेज का मतलब है धमनियों में खून का प्रवाह रुकना. अगर ब्लॉकेज 70% तक पहुंच जाए तो यह गंभीर स्थिति है. इस समय मरीज को अक्सर छाती में दर्द, थकान और सांस लेने में तकलीफ होती है.
क्या ब्लॉकेज हमेशा ऑपरेशन से ही ठीक होता है?
हर ब्लॉकेज का इलाज ऑपरेशन से जरूरी नहीं है. अगर ब्लॉकेज 50% से कम है, तो अक्सर दवाइयों और लाइफस्टाइल सुधार से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. सही खानपान, नियमित व्यायाम और धूम्रपान-शराब से दूरी रखने पर हालत बेहतर हो सकती है.
हार्ट के लिए डाइट में किन चीजों का ध्यान रखें?
हार्ट हेल्थ के लिए सही डाइट सबसे अहम है. डॉक्टर बताते हैं कि तली-भुनी चीजें, ज्यादा नमक और शुगर से बचना चाहिए. इसके बजाय हरी सब्जियां, फल, ओट्स, दालें और मछली जैसी चीजें डाइट में शामिल करें.
क्या हर सीने का दर्द हार्ट अटैक होता है?
हर सीने का दर्द हार्ट अटैक का संकेत नहीं होता. गैस, एसिडिटी या मांसपेशियों में खिंचाव से भी सीने में दर्द हो सकता है. लेकिन अगर दर्द अचानक आए, बाजू या गर्दन तक फैले, पसीना और सांस फूलने लगे, तो यह हार्ट अटैक हो सकता है.
हार्ट की सेहत के लिए एक्सरसाइज कितनी जरूरी है?
डॉक्टर बताते हैं कि नियमित एक्सरसाइज ब्लॉकेज रोकने और हार्ट को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है. रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग, साइकिलिंग या स्विमिंग हार्ट को मजबूत बनाती है.
हार्ट ब्लॉकेज से बचाव कैसे करें?
हार्ट ब्लॉकेज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है लाइफस्टाइल सुधारना. धूम्रपान और शराब छोड़ें, तनाव कम करें, हेल्दी डाइट लें और रोजाना एक्सरसाइज करें.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.