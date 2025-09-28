World Heart Day: बाजू में दर्द क्या दिल की बीमारी का संकेत? जानें डॉक्टर से जवाब

दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है हार्ट डिजीज हर साल लाखों लोग ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं.इसी गंभीर समस्या को लेकर हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है.असल में, सही समय पर जांच और जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करके हम हार्ट की सेहत को बचा सकते हैं. आइए जानते हैं डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट हेल्थ से जुड़े अहम सवालों के आसान जवाब.