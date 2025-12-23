  • Home>
  Global street food: ये मशहूर स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में क्यों हैं फेमस, तीसरा सुन टपकता हैं मुंह से पानी..!

Foodie Travel: दुनिया भर की गलियों में मिलने वाले स्ट्रीट फूड हर देश की संस्कृति और स्वाद को दर्शाते हैं. मसालेदार नमकीन से लेकर मीठे व्यंजन तक, ये लोकप्रिय स्ट्रीट फूड यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों के दिल जीत लेते हैं और हर सफर को यादगार बना देते हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: December 23, 2025 3:23:41 PM IST

टैकोस – मेक्सिको

मुलायम कॉर्न रोटी में भरा हुआ मांस, प्याज और ताजी चटनी टैकोस को खास बनाते हैं. ये मेक्सिको का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है.

पैड थाई – थाईलैंड

चावल की नूडल्स, अंडा और सॉस से बना पैड थाई मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद का सुंदर मेल है.

पानी पूरी – भारत

कुरकुरी पूरी में मसालेदार आलू और खट्टा-मीठा पानी पानी पूरी को सबका फेवरेट बनाता है.

क्रेप्स – फ्रांस

पतली और नरम क्रेप्स मीठी या नमकीन भरावन के साथ खाई जाती हैं. ये फ्रांस का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है.

हॉट डॉग – अमेरिका

ब्रेड में सॉसेज और सॉस से बना हॉट डॉग जल्दी खाने वाला और पेट भरने वाला स्ट्रीट फूड है.

डोनर कबाब – तुर्की

मसालेदार मांस को रोटी में सब्जियों और सॉस के साथ परोसा जाता है. इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है.

टाकोयाकी – जापान

ऑक्टोपस से बनी छोटी गोल टिकिया टाकोयाकी जापान की मशहूर स्ट्रीट स्नैक है.

चूरोस – स्पेन

चीनी से ढके तले हुए आटे की स्टिक चूरोस मीठा और कुरकुरा स्वाद देती हैं, जिन्हें चॉकलेट के साथ खाया जाता है.

