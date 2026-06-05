भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती

पर्यावरण की राह पर भारत का 'ट्रेंडसेटर' राज्य

भारत पिछले कुछ सालों से प्रदूषण से लड़ने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है. इस दौड़ में हमारे उत्तर-पूर्वी राज्य सिक्किम ने जो कर दिखाया है, वो वाकई मिसाल है. सिक्किम ने आज से दशकों पहले, यानी 1989 में ही डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगा दिया था और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बना.