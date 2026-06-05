  • Home>
  • Gallery»
  • भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती

भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती

हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ मनाया जाता है. इसका मुख्य मकसद है जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जगाना. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने आस-पास के माहौल को समझें, पर्यावरण की चुनौतियों को जानें और जीने के ऐसे तौर-तरीके अपनाएं जो हमारी धरती को नुकसान न पहुंचाएं.


By: Shivani Singh | Published: June 5, 2026 6:21:36 PM IST

Follow us on
Google News
भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
1/6

पर्यावरण की राह पर भारत का 'ट्रेंडसेटर' राज्य

भारत पिछले कुछ सालों से प्रदूषण से लड़ने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है. इस दौड़ में हमारे उत्तर-पूर्वी राज्य सिक्किम ने जो कर दिखाया है, वो वाकई मिसाल है. सिक्किम ने आज से दशकों पहले, यानी 1989 में ही डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगा दिया था और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बना.

You Might Be Interested In
भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
2/6

सिक्किम के नाम कई अनोखे रिकॉर्ड्स

हिमालय की खूबसूरत और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे इस छोटे से राज्य ने पर्यावरण नीति में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो देश में पहली बार हुए। सिक्किम के नाजुक पहाड़ी ईकोसिस्टम को बचाने के लिए वहां सिंगल-यूज प्लास्टिक और पैकेजिंग पर बेहद कड़े नियम लागू किए गए हैं.

भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
3/6

कचरे के पहाड़ से निपटने की ज़िद

साल 2016 में सिक्किम ने कचरे की समस्या से निपटने के लिए दो बेहद बड़े और कड़े फैसले लिए. सरकारी दफ्तरों और सरकारी कार्यक्रमों में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (प्लास्टिक की बोतलों वाले पानी) के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई. पूरे राज्य में स्टायरोफोम और थर्माकोल से बनी डिस्पोजेबल कटलरी को बैन कर दिया गया.

You Might Be Interested In
भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
4/6

दुनिया का पहला '100% ऑर्गेनिक' राज्य

सिक्किम सिर्फ प्लास्टिक पर ही नहीं रुका, उसने खेती को भी रसायनों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया. करीब दो दशक पहले राज्य ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों की बिक्री व इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी. नतीजा यह हुआ कि साल 2016 में सिक्किम सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला 100 प्रतिशत जैविक राज्य बन गया.

भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
5/6

स्वच्छता और प्रदूषण पर कड़े नियम

सिक्किम के नाम एक और गौरवशाली रिकॉर्ड है यह भारत का पहला 'ओपन डिफिकेशन फ्री' राज्य है. वहां सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या पंचायत चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होना अनिवार्य कर दिया गया. इसके अलावा, हवा और आवाज के प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य ने 2014 में ही पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया था.

You Might Be Interested In
भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
6/6

पूरा भारत मना रहा है पर्यावरण दिवस

पर्यावरण को बचाने के लिए सिक्किम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के इन शानदार प्रयासों की तारीफ खुद संयुक्त राष्ट्र (UN) भी कर चुका है. आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरे भारत में लोग पेड़ लगाकर, सफाई अभियान चलाकर और जागरूकता रैलियों के जरिए इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं.

Tags:
Sikkimworld enviornment day
भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery
भारत के राज्य सिक्किम के आगे फेल हैं बड़े-बड़े देश! 1989 में ही कर दिया था वो काम, जो आज भी है चुनौती - Photo Gallery