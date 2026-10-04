World Animal Day: ‘लाइफ ऑफ पाई’ से ‘हाथी मेरे साथी’ तक, फिल्में जिनमें जानवरों को खूंखार समझ बनाई दूरी, फिर उसी को बना लिया अपना

तेरी मेहरबानियां

विजय रेड्डी के निर्देशन में बनी जैकी श्रॉफ और पूनम ढिल्लों स्टारर यह फिल्म कन्नड़ फिल्म ‘थालिया भाग्य’ (1984) का रीमेक है. कहानी राम (जैकी श्रॉफ) की है, जो एक पपी को बचाकर उसे गोद लेता है. गांव की बिजली से उसे प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं. राम ठाकुर विजय सिंह के अत्याचारों के खिलाफ गांववालों की मदद करता है, लेकिन ठाकुर बिजली की जान ले लेता है और राम को भी मार देता है. इसके बाद उनका वफादार कुत्ता मोती दोनों की मौत का बदला लेने की ठान लेता है और चालाकी से ठाकुर और उसके गुर्गों को खत्म कर देता है.