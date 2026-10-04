World Animal Day: ‘लाइफ ऑफ पाई’ से ‘हाथी मेरे साथी’ तक, फिल्में जिनमें जानवरों को खूंखार समझ बनाई दूरी, फिर उसी को बना लिया अपना
World Animal Day 2026: आज 4 अक्टूबर को विश्व जानवर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. सिनेमाई दुनिया में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनमें जानवरों और मनुष्य के प्रति गहरा लगाव देखने को मिला है. कुछ में तो इंसान पहले खूंखार जानवर समझ दूरी बना लेता है फिर उसे बाद अपनी जिगरी बना लेता है. आइए जानते हैं ऐसी फिल्मों के बारे में.
हाथी मेरे साथी
एमए थिरुमुगम के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेश खन्ना और तनुजा मुख्य भूमिका में थे. कहानी राजू (राजेश खन्ना) की है, जो चार हाथियों के साथ बड़ा होता है और बाद में अपना निजी चिड़ियाघर बनाता है. तनु (तनुजा) से शादी के बाद दोनों के बीच जानवरों को लेकर तनाव होता है. आखिर में हाथी रामू दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश में अपनी जान गंवा देता है.
गाय और गोरी
एमए थिरुमुघम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जया भादुड़ी और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिका में थे. यह उनकी तमिल फिल्म ‘कोमाथा एन कुलमाथा’ का रीमेक थी. फिल्म में जया और गाय के बीच का रिश्ता बेहद खास दिखाया गया है. जया उसे सिर्फ पालतू जानवर नहीं, बल्कि अपना साथी और राजदार मानती हैं.
लाइफ ऑफ पाई
यान मार्टेल की लाइफ ऑफ पाई एक फिलॉसॉफिकल नॉवेल है. उसी पर आधारित फिल्म 'लाइफ ऑफ पाई' बनी थी. इसमें 16 साल का भारतीय लड़का जिसका नाम पिसिन मोलिटर "पाई" पटेल है, वह 227 दिनों तक प्रशांत महासागर में एक लाइफबोट पर बंगाल टाइगर के साथ फंसा रहा.
तेरी मेहरबानियां
विजय रेड्डी के निर्देशन में बनी जैकी श्रॉफ और पूनम ढिल्लों स्टारर यह फिल्म कन्नड़ फिल्म ‘थालिया भाग्य’ (1984) का रीमेक है. कहानी राम (जैकी श्रॉफ) की है, जो एक पपी को बचाकर उसे गोद लेता है. गांव की बिजली से उसे प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं. राम ठाकुर विजय सिंह के अत्याचारों के खिलाफ गांववालों की मदद करता है, लेकिन ठाकुर बिजली की जान ले लेता है और राम को भी मार देता है. इसके बाद उनका वफादार कुत्ता मोती दोनों की मौत का बदला लेने की ठान लेता है और चालाकी से ठाकुर और उसके गुर्गों को खत्म कर देता है.
हम आपके हैं कौन
राजश्री फिल्म्स की इस फैमिली ड्रामा में पालतू कुत्ते का भी अहम किरदार था, जो अंत में माधुरी दीक्षित और सलमान खान के किरदारों को करीब लाने में मदद करता है. फिल्म ने रिलीज के समय करीब 60 करोड़ रुपये कमाए और बड़ी हिट साबित हुई.