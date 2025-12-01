  • Home>
  • Gallery»
  • World AIDS Day 2025: विश्व एड्स दिवस 2025- इतिहास, महत्व और थीम

World AIDS Day 2025: विश्व एड्स दिवस 2025- इतिहास, महत्व और थीम

वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि HIV/AIDS के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इस वायरस से पीड़ित लोगों की मदद की जा सके.


By: Anshika thakur | Published: December 1, 2025 4:31:07 PM IST

Follow us on
Google News
World AIDS Day - Photo Gallery
1/7

विश्व एड्स दिवस

इसे पहली बार 1988 में मनाया गया था जिससे यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) और यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किया गया पहला ग्लोबल हेल्थ डे बन गया.

World AIDS Day - Photo Gallery
2/7

एचआईवी/एड्स जागरूकता

इस दिन के कई मकसद हैं: लोगों को HIV/AIDS के बारे में जानकारी देना, रोकथाम और इलाज को बढ़ावा देना, बदनामी और भेदभाव से लड़ना और HIV से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को सपोर्ट करना.

World AIDS Day - Photo Gallery
3/7

एचआईवी/एड्स शिक्षा

यह उन लोगों को भी याद करता है जिन्होंने AIDS से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाई

World AIDS Day - Photo Gallery
4/7

वैश्विक स्वास्थ्य दिवस

2025 के वर्ल्ड AIDS डे की थीम है “बाधा पर काबू पाना, AIDS रिस्पॉन्स को बदलना

World AIDS Day - Photo Gallery
5/7

HIV की रोकथाम

यह थीम नई चुनौतियों को उजागर करती है. खासकर फंडिंग में कटौती और सर्विस में रुकावटें जिनसे HIV की रोकथाम और देखभाल में दशकों की तरक्की पर पानी फिरने का खतरा है.

World AIDS Day - Photo Gallery
6/7

2030 तक AIDS खत्म

इस थीम में 2030 तक AIDS को खत्म करने के लिए नए ग्लोबल सहयोग, अधिकारों पर आधारित तरीकों और लगातार राजनीतिक और फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात कही गई है.

World AIDS Day - Photo Gallery
7/7

चआईवी/एड्स अभियान

तरक्की के बावजूद HIV/AIDS को लेकर सामाजिक कलंक और टैबू अभी भी मौजूद है जो बताता है कि जागरूकता, शिक्षा और सपोर्ट क्यों ज़रूरी हैं.

Tags:
Global Health DayHIVHIV PatientsHIV PreventionSupport for HIV Patientsworld aids day
World AIDS Day 2025: विश्व एड्स दिवस 2025- इतिहास, महत्व और थीम - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

World AIDS Day 2025: विश्व एड्स दिवस 2025- इतिहास, महत्व और थीम - Photo Gallery
World AIDS Day 2025: विश्व एड्स दिवस 2025- इतिहास, महत्व और थीम - Photo Gallery
World AIDS Day 2025: विश्व एड्स दिवस 2025- इतिहास, महत्व और थीम - Photo Gallery
World AIDS Day 2025: विश्व एड्स दिवस 2025- इतिहास, महत्व और थीम - Photo Gallery