  • Home>
  • Gallery»
  • विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर

विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर

इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल आज महिला क्रिकेट के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं. उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी और लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई है. कम उम्र में ही वह इंग्लैंड टीम की महत्वपूर्ण सदस्य बन चुकी हैं.


By: Satyam Sengar | Published: June 11, 2026 4:04:41 PM IST

Follow us on
Google News
विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
1/6

पहली नजर में छोड़ती हैं खास छाप

लॉरेन बेल अपनी मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण भी चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों प्रशंसक हैं, जो उनकी तस्वीरों और क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों को खूब पसंद करते हैं. यही वजह है कि वह महिला क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं.

You Might Be Interested In
विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
2/6

गेंदबाजी में भी दिखाती हैं कमाल

लॉरेन बेल सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं जानी जातीं, बल्कि मैदान पर उनका प्रदर्शन भी शानदार रहता है. नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता इंग्लैंड के लिए बड़ी ताकत है. उनकी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी कई बार विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल चुकी है.

विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
3/6

बड़े टूर्नामेंट में रहेंगी अहम खिलाड़ी

इंग्लैंड टीम को आगामी प्रतियोगिताओं में लॉरेन बेल से काफी उम्मीदें हैं. वह 12 जून से शुरू होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 में भी इंग्लैंड की ओर से खेलती नजर आएंगी. टीम प्रबंधन को भरोसा है कि वह अपनी गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण मुकाबलों में बढ़त दिला सकती हैं.

You Might Be Interested In
विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
4/6

मैदान के बाहर भी रहती हैं सुर्खियों में

क्रिकेट के अलावा लॉरेन बेल की लोकप्रियता मैदान के बाहर भी कम नहीं है. उनकी स्टाइल, आत्मविश्वास और सहज स्वभाव उन्हें फैंस के बीच खास बनाता है. कई बार उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.

विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
5/6

वर्ल्ड कप में रहेंगी सबकी नजर

महिला टी20 विश्व कप 2026 में लॉरेन बेल उन खिलाड़ियों में शामिल होंगी, जिन पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहेगी. उनकी गेंदबाजी इंग्लैंड के अभियान में अहम भूमिका निभा सकती है. ऐसे में फैंस को उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

You Might Be Interested In
विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
6/6

स्मृति मंधाना समेत कई स्टार्स बिखेरेंगी जलवा

इस विश्व कप में भारत की स्मृति मंधाना, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी और इंग्लैंड की लॉरेन बेल जैसी कई स्टार क्रिकेटर्स आकर्षण का केंद्र रहेंगी. ये खिलाड़ी अपने खेल के साथ-साथ लोकप्रियता के कारण भी चर्चा में रहती हैं और टूर्नामेंट में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए तैयार हैं.

Tags:
Lauren Bell
विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery
विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर - Photo Gallery