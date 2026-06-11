विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हॉट क्रिकेटर्स, खूबसूरती देख हो जाएंगे पागल, गेंदबाजी में ढाती है कहर

बड़े टूर्नामेंट में रहेंगी अहम खिलाड़ी

इंग्लैंड टीम को आगामी प्रतियोगिताओं में लॉरेन बेल से काफी उम्मीदें हैं. वह 12 जून से शुरू होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 में भी इंग्लैंड की ओर से खेलती नजर आएंगी. टीम प्रबंधन को भरोसा है कि वह अपनी गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण मुकाबलों में बढ़त दिला सकती हैं.