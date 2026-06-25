Women Health & Hygiene Special: पीरियड्स में जरा-सी लापरवाही बढ़ा रही यूरिन इन्फेक्शन का खतरा, भूलकर भी न दोहराएं 8 गलतियां!

Women Health & Hygiene Special: महिलाओं को हर महीने 5-7 दिन तक पीरियड्स होते हैं. चाहे मेंस्ट्रुअल फ्लो हैवी हो या नॉर्मल, लंबे समय तक सैनिटरी पैड चेंज करने पर वजाइनल एरिया में नमी बढ़ने लगती है. बिजी शेड्यूल के चलते हाईजीन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो रैशेज, खुलजी, जलन और यूटीआई तक का खतरा पैदा हो सकता है. इस मामले में ज्यादातर गाइनोकोलॉजिस्ट का भी एक ही मत होता है कि अगर आप पीरियड्स के टाइम हाईजीन का ख्याल रखेंगे और छोटी-मोटी लापरवाहियों से दूर रहेंगे तो इंफेक्शन का खतरा तो कम होगा ही, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ मूड स्विंग्स भी कम होंगे और ओवरऑल हेल्थ मेंनटेंड रहेगी. जानिए वो कौन-कौन सी बातें है जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए-