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Women Health & Hygiene Special: पीरियड्स में जरा-सी लापरवाही बढ़ा रही यूरिन इन्फेक्शन का खतरा, भूलकर भी न दोहराएं 8 गलतियां!

Women Health & Hygiene Special: महिलाओं को हर महीने 5-7 दिन तक पीरियड्स होते हैं. चाहे मेंस्ट्रुअल फ्लो हैवी हो या नॉर्मल, लंबे समय तक सैनिटरी पैड चेंज करने पर वजाइनल एरिया में नमी बढ़ने लगती है. बिजी शेड्यूल के चलते हाईजीन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो रैशेज, खुलजी, जलन और यूटीआई तक का खतरा पैदा हो सकता है. इस मामले में ज्यादातर गाइनोकोलॉजिस्ट का भी एक ही मत होता है कि अगर आप पीरियड्स के टाइम हाईजीन का ख्याल रखेंगे और छोटी-मोटी लापरवाहियों से दूर रहेंगे तो इंफेक्शन का खतरा तो कम होगा ही, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ मूड स्विंग्स भी कम होंगे और ओवरऑल हेल्थ मेंनटेंड रहेगी. जानिए वो कौन-कौन सी बातें है जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए-


By: Kajal Jain | Published: June 25, 2026 3:57:01 PM IST

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पीरियड्स में हाईजीन क्यों है कंपल्सरी? - Photo Gallery
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पीरियड्स में हाईजीन क्यों है कंपल्सरी?

ज्यादातर महिलाएं घर-गृहस्थी के कामों या ऑफिस के बिजी शेड्यूल के चलते सैनिटरी पैड चेंज करना भूल जाती है जिससे इंफेक्शन से लेकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) तक का खतरा पैदा हो सकता है जो सीधए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को टार्गेट करती है. इस बातों को नजरअंदाज करने से पीरिड्स के दिनों में डिसकंफर्ट पैदा हो सकता है. खुजली, रैशेज और बैड स्मैल जैसी गंभीर समस्याएं भी होने लगती है.

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क्यों बढ़ता है इंफेक्शन का खतरा?

कई महिलाओं को पीरियड्स के टाइम या पोस्ट पीरियड इंफेक्शन की शिकायत रहती है जिसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं. इसमें प्राइवेट एरिया में नमी, प्रॉपर हाईजीन का न होना, वेजाइनल पीएच में चेंज, गुड बैक्टीरिया डिसबैलेंस और लंबे टाइम तक पैड चेंज न करना जैसी चीजें शामिल हैं.

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पीरियड्स में कैसे मैनेज करें हाईजीन?

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में डायनोकोलॉजिस्ट डॉ. प्रतिमा पोद्दार बताती हैं कि हर 4-6 घंटे के अंदर सैनिटरी पैड चेंज करना ही चाहिए. ज्यादा ब्लीडिंग होने पर एक्सट्रा पैड्स यूज कर सकते हैं. लंबे टाइम तक एक ही सैनिटरी पैड प्राइवेट एरिया में पसीना और नमी बढ़ाता है जिससे बैक्टीरिया पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है और यूटीआई के चांजेस भी बढ़ जाते हैं. रात को सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद फ्रेश पैड यूज करने की सलाह दी जाती है.

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साबुन, इंटिमेट वॉश से सावधानी

पीरियड्स के दिनों में भूलकर भी प्राइवेट एरिया पर साबुन या इंटिमेट वॉश यूज नहीं करना चाहिए. इससे स्किन एक्सट्रा ड्राई हो सकती है जिससे खुजली, जलन और रैशेज तक हो सकते हैं. डॉ. प्रतिमा पोद्दार दिन में 2 से 3 बार पैड चेंज करते समय प्राइवेट एरिया को वॉश करने की सलाह देती हैं जिससे बैड स्मैल और डिसकंफर्ट से इंसटेंट रिलीफ मिलता है. पीरियड्स में थकान, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, पीरियड क्रैंप्स और मसल पेन के लिए गर्म या हल्के गुनगुने पानी से नहाने की सलाह दी जाती है.

कौन-से सैनिटरी पैड रहते हैं सेफ? - Photo Gallery
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कौन-से सैनिटरी पैड रहते हैं सेफ?

ज्यादातर महिलाएं पीरियड्स के समय बैड स्मैल अवॉइड करने के लिए फ्रेगरेंस वाले पैड यूज कर लेती हैं जिनमें मौजूद कैमिकल्स आपकी स्किन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. हमेशा भरोसेमंद ब्रांड का सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए. एब्जॉर्वेंसी के हिसाब से अलग-अलग साइड के सैनिटरी पैड का चुनाव कर सकते हैं. मार्केट में सॉफ्ट, स्किन फ्रेंडली और लीकेज प्रोटेक्शन वाले कंफर्टेबल सैनिटरी पैड मिलते हैं. आप एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर निर्धारित कर सकती हैं.

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डॉक्टर के पास कब जाएं?

कई महिलाओं के लिए पीडियड्स के 5-7 दिन असहजता, बेचैनी और दर्द भरे होते हैं. लेकिन एक्सपर्ट कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताती हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जांच करवा लेनी चाहिए. यदि लंबे समय तक रैशेज बने रहें, स्किन छिलने या घाव बन जाएं, स्मेल ज्यादा हो, ब्लीडिंग और कैंप्स असहनीय हो जाएं, फीवर-चक्कर या कमजोरी लगे तो एक बार डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कर लें.

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Menstrual health
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