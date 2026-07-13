प्राचीन मिस्त्र से मॉर्डन दौर तक, महिलाओं ने कब और क्यों शुरू की शेविंग? इतिहास का दिलचस्प सच जानकर हैरान रहे जाएंगे

History of Women Shaving: आज वैक्सिंग और शेविंग महिलाओं की ग्रूमिंग रूटीन का आम हिस्सा बन चुकी है. हाथ, पैर, अंडरआर्म्स और चेहरे के अनचाहे बाल हटाना कई महिलाओं की पर्सनल चॉइस बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सौ साल पहले तक ज्यादातर महिलाएं शेविंग नहीं करती थीं? दरअसल, महिलाओं में शेविंग का चलन फैशन, समाज और बड़े मार्केटिंग कैंपेन के साथ धीरे-धीरे विकसित हुआ. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि कैसे शेविंग महिलाओं की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनी.