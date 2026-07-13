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प्राचीन मिस्त्र से मॉर्डन दौर तक, महिलाओं ने कब और क्यों शुरू की शेविंग? इतिहास का दिलचस्प सच जानकर हैरान रहे जाएंगे

History of Women Shaving: आज वैक्सिंग और शेविंग महिलाओं की ग्रूमिंग रूटीन का आम हिस्सा बन चुकी है. हाथ, पैर, अंडरआर्म्स और चेहरे के अनचाहे बाल हटाना कई महिलाओं की पर्सनल चॉइस  बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सौ साल पहले तक ज्यादातर महिलाएं शेविंग नहीं करती थीं? दरअसल, महिलाओं में शेविंग का चलन फैशन, समाज और बड़े मार्केटिंग कैंपेन के साथ धीरे-धीरे विकसित हुआ. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि कैसे शेविंग महिलाओं की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनी.


By: Shristi S | Published: July 13, 2026 11:18:57 AM IST

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प्राचीन मिस्त्र से शुरू हुई महिलाओं में बाल हटाने की परंपरा - Photo Gallery
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प्राचीन मिस्त्र से शुरू हुई महिलाओं में बाल हटाने की परंपरा

महिलाओं के शरीर के बाल हटाने की शुरुआत हजारों साल पहले प्राचीन मिस्त्र में हुई थी. उस समय शाही परिवार और ऊंचे वर्ग की महिलाएं साफ और मुलायम त्वचा को सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानती थीं. वे मधुमक्खी के मोम, चीनी के लेप और सीपियों से बने उपकरणों की मदद से शरीर के बाल हटाती थीं.

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प्राचीन रोम और ग्रीस में भी अमीर परिवारों की महिलाएं शरीर के बाल हटाती थीं. इसके लिए पत्थर से बने विशेष औजार और प्राकृतिक क्रीम का इस्तेमाल किया जाता था. हालांकि, यह सुविधा केवल संपन्न वर्ग तक ही सीमित थी और आम महिलाओं में इसका चलन नहीं था.

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मध्यकाल में महिलाओं में बाल हटाने का चलन काफी कम हुआ

मध्यकाल के दौरान यूरोप में शरीर के बाल हटाने की परंपरा काफी कम हो गई. उस समय धार्मिक मान्यताओं का समाज पर गहरा प्रभाव था. हालांकि, कई महिलाएं चेहरे को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए अपनी हेयरलाइन और आइब्रो को पीछे तक साफ करती थीं.

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19वीं सदी के आखिर तक पश्चिमी देशों में अधिकांश महिलाएं शरीर के बाल नहीं हटाती थीं क्योंकि उनके कपड़े पूरे शरीर को ढकते थे. लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में फैशन बदलने लगा. स्लीवलेस कपड़ो का चलन बढ़ा और इसी के साथ शेविंग की जरूरत भी महसूस होने लगी.

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साल 1915 में महिलाओं की शेविंग के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ. रेजर बनाने वाली कंपनियों ने महिलाओं को आधुनिक और फैशनेबल दिखने के लिए अंडरआर्म्स शेव करने के लिए प्रेरित किया. खास महिलाओं के लिए रेजर लॉन्च किए गए और बड़े स्तर पर विज्ञापन अभियान चलाए गए. धीरे-धीरे यह ट्रेंड आम होता चला गया.

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दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नायलॉन का इस्तेमाल सेना के पैराशूट बनाने में होने लगा, जिससे बाजार में नायलॉन स्टॉकिंग्स की कमी हो गई. महिलाएं बिना स्टॉकिंग्स के स्कर्ट पहनने लगीं और इसी वजह से उन्होंने अपने पैरों के बाल भी शेव करना शुरू कर दिया. यहीं से लेग शेविंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा.

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युद्ध के बाद फैशन इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आए. छोटी ड्रेसेज, शॉर्ट्स और बिकिनी के लोकप्रिय होने के साथ शेविंग और वैक्सिंग महिलाओं की ग्रूमिंग का सामान्य हिस्सा बन गई. समय के साथ इसे सुंदरता, साफ-सफाई और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाने लगा.

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आज के दौर में शेविंग या वैक्सिंग करना पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद का विषय है. कई महिलाएं इसे अपनाती हैं, जबकि कई महिलाएं शरीर के प्राकृतिक बालों को ही स्वीकार करना पसंद करती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं की ग्रूमिंग का कोई एक तय पैमाना नहीं और और हर व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है.

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