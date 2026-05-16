लड़के नहीं, तो लड़कियों से हुआ प्यार… इन महिला क्रिकेटर्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, देखें लिस्ट
Women Cricketers Same Sex Marriage: वो कहते हैं कि जब किसी इंसान को किसी शख्स से प्यार होता है, तो उन्हें साथ आने से दुनिया की कोई बंधन रोक नहीं पाता है. इसका एक बड़ा उदाहरण महिला क्रिकेट में देखने को मिला है. दुनिया की कई ऐसी महिला क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने लड़कियों से शादी रचाई है. इसमें न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी शामिल हैं. देखें लिस्ट…
नैट साइवर और कैथरीन ब्रंट
इंग्लैंज की तेज गेंदबाज नैट साइवर-ब्रंट ने अपनी साथी कैथरीन ब्रंट से शादी की है. साल 2022 में वे दोनों शादी के बंधन में बंधे. उन दोनों ने साल 2017 में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.
एलेक्स ब्लैकवेल और लिंसी एके
ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान एलेक्स ब्लैकवेल ने साल 2015 में इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेटर लिंसी एके से शादी रचाई. वे दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. ब्लैकवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 252 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जबकि आस्क्यू ने 14 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.
हेले जेनसेन और निकोला हैनकॉक
न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर हेले जेनसन और ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज निकोला हैनकॉक की लव स्टोरी पूरी दुनिया में फेमस है. इन दोनों ने एक-दूसरे को पसंद किया और फिर साल 2019 में शादी कर ली. वे दोनों डब्ल्यूबीबीएल में मेलबर्न स्टार्स के लिए एक साथ खेल चुकी हैं.
एमी सैटर्थवेट और लीया ताहुहू
न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर एमी सैटरथवेट ने अपनी साथी ले तहूहू से शादी रचाई है. एमी सैटर्थवेट एक बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं, जबकि ताहुहू एक दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं. उन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम ग्रेस मैरी सैटर्थवेट है.
मारिजान कैप और डेन वैन निकर्क
साउथ अफ्रीका की पूर्व कप्तान मारिजान कैप ने अपनी साथी क्रिकेटर डेन वैन नीकर्क से शादी की है. कपल ने कई सालों तक डेटिंग के बाद 2018 में एक-दूसरे का हाथ थामा.
लिजेल ली और तान्या क्रोन्ये
साउथ अफ्रीका का महिला क्रिकेटर लिजेल ली ने तान्या क्रोन्ये से शादी की है. तान्या क्रोन्ये भी एक क्रिकेटर हैं, जो साउथ अफ्रीका में नॉर्थ वेस्ट के लिए प्रांतीय क्रिकेट खेलते हैं. वहीं, लेजल ली एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं.
मेगन शट और जेस होलियोक
ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शट ने साल 2019 में जेस होलियोक से शादी रचाई है. मेगन शट ऑस्ट्रेलिया के 150 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जबकि जेस होलियोक क्रिकेटर नहीं हैं. जेस होलियोक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटी मैनेजर के रूप में काम करती थी.
लॉरेन विनफील्ड-हिल और कोर्टनी हिल
इंग्लैंड की लॉरेन विनफील्ड हिल ने भी साल 2020 में कोर्टनी हिल से शादी रचाई है. विनफील्ड हिल एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जबकि कोर्टनी ऑस्ट्रेलिया की घरेलू क्रिकेटर हैं.