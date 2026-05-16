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लड़के नहीं, तो लड़कियों से हुआ प्यार… इन महिला क्रिकेटर्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, देखें लिस्ट

Women Cricketers Same Sex Marriage: वो कहते हैं कि जब किसी इंसान को किसी शख्स से प्यार होता है, तो उन्हें साथ आने से दुनिया की कोई बंधन रोक नहीं पाता है. इसका एक बड़ा उदाहरण महिला क्रिकेट में देखने को मिला है. दुनिया की कई ऐसी महिला क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने लड़कियों से शादी रचाई है. इसमें न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी शामिल हैं. देखें लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: May 16, 2026 7:47:49 PM IST

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