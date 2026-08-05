Wodaabe Tribe Wedding: पहले किसी और की पत्नी को ‘भगाओ’, फिर बनाओ दुल्हन! जानिए इस अनोखी परंपरा का सच

Wodaabe Tribe Wedding: दुनिया में हर जगह शादी के अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं. कहीं सात फेरे लिए जाते हैं, तो कहीं अंगूठियों का आदान-प्रदान होता है. लेकिन अफ्रीका की एक जनजाति में दूसरी शादी का तरीका इतना अलग है कि लोग उसे जानकर हैरान रह जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.