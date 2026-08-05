Wodaabe Tribe Wedding: पहले किसी और की पत्नी को ‘भगाओ’, फिर बनाओ दुल्हन! जानिए इस अनोखी परंपरा का सच
Wodaabe Tribe Wedding: दुनिया में हर जगह शादी के अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं. कहीं सात फेरे लिए जाते हैं, तो कहीं अंगूठियों का आदान-प्रदान होता है. लेकिन अफ्रीका की एक जनजाति में दूसरी शादी का तरीका इतना अलग है कि लोग उसे जानकर हैरान रह जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.
वोडाबे जनजाति की खास परंपरा
पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाली वोडाबे जनजाति अपनी अनोखी परंपराओं के लिए मशहूर है. इस जनजाति में पहली शादी परिवार की मर्जी से होती है, लेकिन दूसरी शादी के नियम बिल्कुल अलग हैं.
दूसरी शादी का अनोखा नियम
अगर कोई पुरुष दूसरी शादी करना चाहता है, तो उसे किसी दूसरे पुरुष की पत्नी का दिल जीतना पड़ता है. जब महिला खुद उस पुरुष को चुन लेती है, तभी उनकी शादी को मान्यता मिलती है. यह परंपरा इस जनजाति में कई सालों से चली आ रही है.
गेरेवोल फेस्टिवल का महत्व
वोडाबे जनजाति में गेरेवोल फेस्टिवल बहुत खास होता है. यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवनसाथी चुनने का मौका भी माना जाता है. इस दौरान पुरुष अपनी कला और आकर्षण दिखाते हैं.
सजते-संवरते हैं पुरुष
फेस्टिवल में पुरुष रंग-बिरंगा मेकअप करते हैं, चेहरे पर पेंट लगाते हैं और पारंपरिक कपड़े पहनते हैं. इसके बाद वे घंटों तक नाचते और गाते हैं ताकि महिलाओं को प्रभावित कर सकें.
सुंदरता और आत्मविश्वास की परीक्षा
इस अनोखी परंपरा में सुंदरता, आत्मविश्वास और अच्छा प्रदर्शन सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है. यही वजह है कि वोडाबे जनजाति की यह शादी की परंपरा दुनिया की सबसे अनोखी और हैरान करने वाली परंपराओं में गिनी जाती है.
अब क्या है इसका महत्व
आधुनिक नज़रिए से यह रीति-रिवाज़ भले ही अजीब लगे, लेकिन यह अफ़्रीका की सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाता है. वोडाबे जनजाति में इस परंपरा को प्यार, आज़ादी और सुंदरता के जश्न के तौर पर देखा जाता है.