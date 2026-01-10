Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह

Zanskar Valley, Ladakh

ज़ांस्कर वैली, जो लद्दाख में है, सर्दियों के मौसम में यह वैली घाटी पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से कट जाती है, इसे भारी बर्फबारी के चलते बंद कर दिया जाता है.इस जगह से सड़क संपर्क पूरी तरह ठप हो जाता है और हवाई मार्ग से पहुंचना भी संभव नहीं होता. यहां का तापमान शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे गिर जाता है, जिससे नदियां जम जाती हैं.इसी वजह से यहां आम पर्यटन पूरी तरह बंद रहता है. ज्यादातर लोग यहां गर्मियों में आते हैं.