  • Home>
  • Gallery»
  • Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह

Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह

Winter Travel: सर्दियों और गर्मियों में घूमना हर किसी को पसंद होता है. भारत में कुछ जगह गर्मियों में लोगों की पसंदीदा बन जाती हैं लेकिन सर्दियों में इसे पर्यटकों के लिए बंदकर दिया जाता है. जानते हैं वो कौन की डेस्टिनेशन हैं.


By: Tavishi Kalra | Published: January 10, 2026 12:17:48 PM IST

Follow us on
Google News
Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
1/6

Cold Places In India

सर्दियों में हर कोई घूमने के लिए बाहर जाना चाहता है. लेकिन लोग उत्तर भारत की ठंड से निकलकर या तो बीच साइड जाना पसंद करते हैं या फिर स्नो फॉल वाले बढ़िया हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं. लेकिन भारत में ऐसी 4 जगह हैं जहां इस कड़कती सर्दी में आपको प्लान बिलकुल नहीं करना चाहिए.

You Might Be Interested In
Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
2/6

Cold Places In India

सर्दियों में भारत में ठंड का सीतम इतना ज्यादा बढ़ जाता है किन भारत की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर इस दौरान पर ट्रैवल नहीं किया जा सकता. दिसंबर, जनवरी, फरवरी में स्नोफॉल, जमी हुए नदियां और लैंडस्लाइड के चलते इन जगाहों को ट्रैवल के लिए बैन कर दिया जाता है.

Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
3/6

Zanskar Valley, Ladakh

ज़ांस्कर वैली, जो लद्दाख में है, सर्दियों के मौसम में यह वैली घाटी पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से कट जाती है, इसे भारी बर्फबारी के चलते बंद कर दिया जाता है.इस जगह से सड़क संपर्क पूरी तरह ठप हो जाता है और हवाई मार्ग से पहुंचना भी संभव नहीं होता. यहां का तापमान शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे गिर जाता है, जिससे नदियां जम जाती हैं.इसी वजह से यहां आम पर्यटन पूरी तरह बंद रहता है. ज्यादातर लोग यहां गर्मियों में आते हैं.

You Might Be Interested In
Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
4/6

North Sikkim (Gurudongmar Lake & Lachen)

नार्थ सिक्किम एक बढ़िया हॉलीडे डेस्टिनेशन से कम नहीं हैं लेकिन गर्मियों के लिए ,सर्दियों में इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है. यहां की सड़कें बंद हो जाती हैं और यहां का ट्रैवल बंद रहता है और बर्फीली सड़कों के कारण और गिरते तापमान के कारण नॉर्थ सिक्किम दिसंबर से मार्च तक पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद रहता है और बर्फ पिघलने के साथ ही दोबारा खुलता है.

Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
5/6

Gurez Valley, Jammu & Kashmir

गुरेज़ वैली, यह LoC के बेहद नज़दीक स्थित है, सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से यह बंद हो जाती है. यहां तापमान तेजी से गिरता है, आमतौर पर पर्यटकों के लिए प्रवेश पूरी तरह बंद रहता है, लेकिन वसंत ऋतु के बाद इसे खोला जाता है.

You Might Be Interested In
Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
6/6

Tawang, Arunachal Pradesh

तवांग, अरुणाचल प्रदेश में हैं, यह भारत-चीन सीमा के पास है.यह जगह भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण जाने के लिए मुश्किल हो जाती है. जमी हुई सड़कों के कारण आम नागरिकों के लिए यह असुरक्षित हो जाती है.

Tags:
Donot plan to visit these 4 places in India during wintertravelwinter planWinter Travelwinter travel alert
Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery
Winter Travel: सर्दियों में भूलकर भी ना बनाएं भारत में इन 4 जगाहों पर घूमने का प्लान, जानें वजह - Photo Gallery