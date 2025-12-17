  • Home>
  Winter Stress: ठंड और कोहरे से मन क्यों हो जाता है बेचैन? मानसिक शांति बनाएं रखने के लिए अपनाएं यह एक्सपर्ट टिप्स

Winter Stress: ठंड और कोहरे से मन क्यों हो जाता है बेचैन? मानसिक शांति बनाएं रखने के लिए अपनाएं यह एक्सपर्ट टिप्स

Winter Stress: सर्दियां आते ही जीवन आलस्य से भर जाता है, मन भारी रहने लगता है और किसी काम में मन नहीं लगता, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सर्दियों के मौसम में जरूर अपनाएं यह टिप्स, आप रहेंगे स्ट्रैस फ्री.

By: Tavishi Kalra | Published: December 17, 2025 9:39:15 AM IST

Winter Stress
1/7

Winter Stress

सीजन के बदलते ही लोगों को डिप्रेशन आने लगता है. मन बेचैन होने लगता है, शरीर में आलस्य बढ़ जाता है, सूरज की रौशनी कम मिलती है, जिसका असर शरीर पर और मानसिक स्थिति पर दिखाई पड़ता है.

Winter Stress
2/7

Winter Stress

सर्दियों के दौरान दिन छोटे और राते लंबी हो जाती है. साथ ही सर्दियों में दिन छोटे होते हैं जिस वजह से सूरज की धूप भी सही से नहीं मिल पाती है. जिस वजह से मूड को नियंत्रण करने वाले हार्मोन प्रभावित होते हैं.

Winter Stress
3/7

Winter Stress

सर्दियों के कारण शरीर में जकड़न रहती है, हर समय आलस्य भरा रहता है, लेटने या बैठने को ही मन चाहता है. शरीर में सुस्ती भर जाती है, जिसका असर हमारी मेंटल स्थिति पर पड़ता है.

Winter Stress Remedies
4/7

Winter Stress Remedies

अगर आप भी इन चीजों का सामना कर रहे हैं तो सर्दियों में गर्म और पौष्टिक चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें. हरी सब्जियां खाएं, ड्राई फ्रूट्स या नट्स जरूर लें.

Winter Stress Remedies
5/7

Winter Stress Remedies

सर्दियों में अपने शरीर से आलस्य को निकालने के लिए कोशिश करें और जल्दी उठकर व्यायाम जरूर करें. सूर्य नमस्कार, जॉगिंग करने से मन खुश होता है और आप अपने आप एनर्जेटिक भी महूसस करते हैं.

Winter Stress Remedies
6/7

Winter Stress Remedies

इस मौसम में मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे और आप डिप्रेशन का शिकार ना हो उसके लिए कोशिश करें और लोगों से दोस्तों से बातचीत करें, बाहर जाएं, ऐसा करने से तनाव कम होता है.

Winter Stress Remedies
7/7

Winter Stress Remedies

सर्दियों में मालिश करना फायदेमंद हो सकता है. सिर पर और शरीर पर तेल की मालिश आपको लाभ दिला सकती है. मालिश से आप स्ट्रैस फ्री महसूस करते हैं.

Winter Stress: ठंड और कोहरे से मन क्यों हो जाता है बेचैन? मानसिक शांति बनाएं रखने के लिए अपनाएं यह एक्सपर्ट टिप्स

