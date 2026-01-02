  • Home>
Winter Reciepe: ठंड में घर पर कैसे बनाएं शकरकंदी का टेस्टी सैलेड, यहां देखें आसान रेसिपी

Winter Reciepe: सर्दियों में शकरकंदी का चटपटा सैलेड आपको धूप में मजा भी देगा, साथ ही यह एक हेल्दी स्नैक है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आपकोवजन घटाने में भी मदद मिलेगी.


By: Tavishi Kalra | Published: January 2, 2026 1:21:44 PM IST

शकरकंदी सर्दियों का सुपर फूड है. जिसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटैशियम जैसे गुण होते हैं. यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. सर्दियों में इस सुपर फूड को खाने से हम बहुत सी बीमारियों से अपना बचाव करते हैं.

स्वीट पोटैटो पाचन सुधारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, वजन प्रबंधन, आंखों की रोशनी बढ़ाने, हॉट के लिए बहुत शानदार होता है. इससे ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद करती है. ठंड में शकरकंद से बहुत सी हेल्दी रेसिपी और सैलेड बनाए जा सकते हैं.

शकरकंद से बनने वाला सबसे आसान और हेल्दी सैलेड आप आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए आपको शकरकंद को उबालकर रख लेना है. इसमें प्याज, जैतून का तेल, मसला हुआ लहसुन, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, कसा हुआ अदरक, काली मिर्च, दालचीनी की छड़ें, किशमिश, धनिया, पिसी चीनी और पानी से बनाया जाता है.

शकरकंदी को उबालकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें, अब कटे टमाटर हरी मिर्च,अनार दाना और शुगर डालें, नमक जीरा काली मिर्च, नींबू का रस डालें और अच्छी तरह से मिलाएं, चाहें तो इसके अनार के दाने भी डाल सकते हैं.

एक और रेसिपी में आप दो बड़े सफेद आलू, छीलकर काट लें, दो बड़े शकरकंद, छीलकर कटे हुए ,4 अंडे, उबले हुए और छिले हुए ¼ कप एवोकैडो तेल आधारित मेयोनेज़, 1 ½ बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल,1 छोटा चम्मच सरसों, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार, ¼ कप ताजा अजमोद, 2 हरी प्याज, कटी हुई,1 बड़ा चम्मच डिल ,2 अचार के टुकड़े, कटे हुए, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इसे सर्व कर सकते हैं.

शकरकंदी से एक नहीं कई रेसिपी बनाई जा सकती है, जो वेट लॉस में भी काम आती है. शकरकंदी के एक नहीं लाखों गुण हैं. शकरकंद एक स्टार्चयुक्त जड़ वाली सब्जी है.

