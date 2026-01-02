Winter Reciepe: ठंड में घर पर कैसे बनाएं शकरकंदी का टेस्टी सैलेड, यहां देखें आसान रेसिपी

Sweet Potato Salad

एक और रेसिपी में आप दो बड़े सफेद आलू, छीलकर काट लें, दो बड़े शकरकंद, छीलकर कटे हुए ,4 अंडे, उबले हुए और छिले हुए ¼ कप एवोकैडो तेल आधारित मेयोनेज़, 1 ½ बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल,1 छोटा चम्मच सरसों, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार, ¼ कप ताजा अजमोद, 2 हरी प्याज, कटी हुई,1 बड़ा चम्मच डिल ,2 अचार के टुकड़े, कटे हुए, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इसे सर्व कर सकते हैं.