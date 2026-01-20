  • Home>
  Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स

Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स

Winter Kitchen Tips: ठंड में बर्तन धोना किसी मुसीबत से कम की बात नहीं है. सर्दियों के मौसम में बर्तन धोने से ठंडे पानी से हाथ जम जाते हैं और बर्तन धोना ना मुमकिन हो जाता है. जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स.


By: Tavishi Kalra | Published: January 20, 2026 10:41:00 AM IST

Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स - Photo Gallery
1/6

Winter Kitchen Tips

सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से बर्तन धोना कोई आसान काम नहीं है. सर्दियों में बर्तन धोते समय हाथ बर्फ के जैसे जम जाते हैं और घंटों के बाद इंसान नार्मल महसूस करता है.

Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स - Photo Gallery
2/6

Winter Kitchen Tips

अगर आप भी सर्दियों के मौसम में बर्तन धोने से परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए यहां है कोई एजी, आसान टिप्स और टिक्स, जिससे आप सहूलियत के साथ बर्तन धो सकते हैं.

Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स - Photo Gallery
3/6

Winter Kitchen Tips

सर्दियों में बर्तन धोते वक्त आप अपने हाथ में रबर के ग्लव्स पहन सकते हैं. रबर के ग्लव्स आपका ठंडे पानी से बचाव करते हैं. इससे हाथ ठंडे पानी से बचते हैं.

Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स - Photo Gallery
4/6

Winter Kitchen Tips

सर्दियों में कोशिश करें और गुनगुने पानी से बर्तन को वाश करें. गुनगुने या गर्म पानी से बर्तन धोने से बर्तनों की चिकनाई भी अच्छे से चली जाती है और बर्तन साफ भी अच्छे से हो जाते हैं.

Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स - Photo Gallery
5/6

Winter Kitchen Tips

बर्तन धोने से पहले अपने हाथों पर वैसलीन या नारियल तेल की मोटी परत लगा लें, यह वाटरप्रूफ लेयर का काम करेगी.

Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स - Photo Gallery
6/6

Winter Kitchen Tips

बर्तनों का सही से धुलना बेहद जरूरी है. इसीलिए अगर सर्दियों में आप अपने आप को आराम देना चाहते हैं तो कोशिश करें थोड़े-थोड़े बर्तन धोते रहें ताकि ज्यादा बर्तन जमा ना हो और आप आसानी से ठंड में साफ कर पाएं.

Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स - Photo Gallery

