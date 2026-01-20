Winter Kitchen Tips: ठंड के मौसम में बर्तन धोते समय हाथ हो जाते हैं सुन्न, जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स
Winter Kitchen Tips: ठंड में बर्तन धोना किसी मुसीबत से कम की बात नहीं है. सर्दियों के मौसम में बर्तन धोने से ठंडे पानी से हाथ जम जाते हैं और बर्तन धोना ना मुमकिन हो जाता है. जानें इससे छुटकारा पाने के आसान टिप्स और ट्रिक्स.
सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से बर्तन धोना कोई आसान काम नहीं है. सर्दियों में बर्तन धोते समय हाथ बर्फ के जैसे जम जाते हैं और घंटों के बाद इंसान नार्मल महसूस करता है.
अगर आप भी सर्दियों के मौसम में बर्तन धोने से परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए यहां है कोई एजी, आसान टिप्स और टिक्स, जिससे आप सहूलियत के साथ बर्तन धो सकते हैं.
सर्दियों में बर्तन धोते वक्त आप अपने हाथ में रबर के ग्लव्स पहन सकते हैं. रबर के ग्लव्स आपका ठंडे पानी से बचाव करते हैं. इससे हाथ ठंडे पानी से बचते हैं.
सर्दियों में कोशिश करें और गुनगुने पानी से बर्तन को वाश करें. गुनगुने या गर्म पानी से बर्तन धोने से बर्तनों की चिकनाई भी अच्छे से चली जाती है और बर्तन साफ भी अच्छे से हो जाते हैं.
बर्तन धोने से पहले अपने हाथों पर वैसलीन या नारियल तेल की मोटी परत लगा लें, यह वाटरप्रूफ लेयर का काम करेगी.
बर्तनों का सही से धुलना बेहद जरूरी है. इसीलिए अगर सर्दियों में आप अपने आप को आराम देना चाहते हैं तो कोशिश करें थोड़े-थोड़े बर्तन धोते रहें ताकि ज्यादा बर्तन जमा ना हो और आप आसानी से ठंड में साफ कर पाएं.