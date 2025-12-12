Winter Immunity Boosters: सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने वाली 5 हरी सब्जियां, जिनमें अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन होता है
Winter Immunity Boosters: सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए केवल अंडे ही नहीं, ट्राई करें यह 5 सुपर फूड्स जिसमें है अंडों से कहीं ज्यादा प्रोटीन.
Green Vegetables
सर्दियां आते ही हरी सब्जियां बाजार में जबरदस्त तरह से बिकने लग जाती है. वहीं इस दौरान लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन हरी सब्जियों को खाते हैं. इन हरी सब्जियों में अंडे से कहीं ज्यादा प्रोटीन होता है, जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है.
Green vegetables
जानते हैं वो कौन-सी 5 विंटर की सब्जियां हैं जिनको खाने से ना केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी बल्कि आपको अंडो से भी ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट मिलेगी. इन सभी सब्जियों को आप सूप, करी, सलाग, स्टिर-फ्राई, दाल,स्मूजी और जूस के रूप में ले सकते हैं.
Green Peas
हरी मटर (Green Peas) सर्दियों में हरी मटर बाजार में खूब आती है. ताज हरी मटर का स्वाद अलग होता है. सर्दियों में 1 कप पकी हुई हरी मटर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है. इसमें फाइबर, विटामिन K और फोलेट भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पाचन और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं.
Broccoli
ब्रोकली (Broccoli) को भी सर्दियों का सुपर फूड माना गया है. ब्रोकली को आप उबाल कर खा सकते हैं, सूप में ट्राई कर सकते हैं. एक कप पकी हुई ब्रोकली में लगभग 5.7 ग्राम प्रोटीन होता है, जो एक अंडे के करीब है. यह एंटीऑक्सिडेंट, फोलेट और पोटेशियम से भी भरी होती है, जो इम्यूनिटी और पाचन में मदद करते हैं.
Spinach
पालक (Spinach) भी एक सुपर ग्रीन फूड है. जिसका सूप और सब्जी प्रोटीन रिच डाइट देता है. एक कप पका हुए पालक में लगभग 5.4 ग्राम प्रोटीन होता है. यह आयरन, कैल्शियम और विटामिन A, C, K का भी बेहतरीन स्रोत है.
Drumstick Leaves
सहजन की पत्तियां (Drumstick Leaves) को भी इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन माना गया है. 100 ग्राम सहजन की पत्तियों में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है. ये पत्तियां आयरन और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं.
Brussels Sprouts
ब्रसेल्स स्प्राउट्स (Brussels Sprouts) एक कप पके हुए ब्रसेल्स स्प्राउट्स में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। ये फाइबर, विटामिन K, और विटामिन C से भरे होते हैं, जो सर्दियों में आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.