Winter Immunity Boosters: सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने वाली 5 हरी सब्जियां, जिनमें अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन होता है

Broccoli

ब्रोकली (Broccoli) को भी सर्दियों का सुपर फूड माना गया है. ब्रोकली को आप उबाल कर खा सकते हैं, सूप में ट्राई कर सकते हैं. एक कप पकी हुई ब्रोकली में लगभग 5.7 ग्राम प्रोटीन होता है, जो एक अंडे के करीब है. यह एंटीऑक्सिडेंट, फोलेट और पोटेशियम से भी भरी होती है, जो इम्यूनिटी और पाचन में मदद करते हैं.