  • Swollen fingers in Winter: ठंड में सूज गई पैर की उंगलियां, ये उपाय झट से दिलाएंगे आराम

Swollen fingers in Winter: ठंड में सूज गई पैर की उंगलियां, ये उपाय झट से दिलाएंगे आराम

Swollen fingers in Winter: सर्दियों में हाथ-पैर की उंगलियों में सूजन, दर्द और खुजली आम समस्या है. ठंड की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और टिश्यू नाजुक हो जाते हैं. लंबे समय तक ठंड में रहना, सही कपड़े न पहनना और पानी कम पीना भी सूजन बढ़ा सकता है.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 11, 2026 12:21:39 PM IST

swollen fingers 1 - Photo Gallery
1/7

लंबे समय तक ठंड में रहने से बचें

हाथ-पैरों की उंगलियों में सूजन का मेन कारण लंबे समय तक ठंड में रहना है. हमेशा गर्म कपड़े पहनें और अगर ठंड में बाहर जाना पड़े तो दस्ताने और मोजे जरूर पहनें.

swollen fingers 2 - Photo Gallery
2/7

सही कपड़े और गर्म रहना जरूरी

गर्म कपड़ों के बिना ठंड में रहना सूजन और दर्द को बढ़ा सकता है. हाथ-पैर को ढककर रखें और धूप में थोड़ी देर रहना फायदेमंद होता है.

swollen fingers 3 - Photo Gallery
3/7

पर्याप्त पानी पिएं

सर्दियों में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है. दिनभर में पर्याप्त पानी पीना सूजन कम करने में मदद करता है.

swollen fingers 4 - Photo Gallery
4/7

हाथ-पैर की सिंकाई करें

गर्म पानी में सेंधा नमक या फिटकरी डालकर हाथ और पैरों को डुबोएं. इसके बाद तौलिये से सुखाकर मॉइस्चराइजर लगाएं और सूती कपड़े से ढक दें. इससे दर्द और सूजन में राहत मिलती है.

swollen fingers 5 - Photo Gallery
5/7

मसाज से करें आराम

सरसों के तेल में हल्दी, लहसुन, अजवाइन और लौंग मिलाकर हल्का गर्म करें. इसे हाथ-पैरों में मालिश करें और बाद में मोजे और ग्लव्स पहन लें. ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और सूजन कम करता है.

swollen fingers 6 - Photo Gallery
6/7

हल्दी और नमक का लेप

सरसों के तेल को गुनगुना करके हल्दी और नमक मिलाकर प्रभावित उंगलियों पर लगाएं और ऊपर से कपड़ा लपेटें. ये पुराने जमाने का प्रभावी घरेलू उपाय है.

swollen fingers 7 - Photo Gallery
7/7

हल्दी वाला दूध पीएं

सर्दियों में हल्दी और काली मिर्च वाला गुनगुना दूध रोजाना पीने से मसल्स की जकड़न कम होती है और हाथ-पैरों की सूजन और दर्द में आराम मिलता है.

Tags:
Home remedies for finger painSwollen fingers in winterWinter joint pain remedies
