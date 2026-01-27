Winter Heart Attack Risk: सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है? जानें कारण, लक्षण और बचाव के उपाय
Winter Heart Attack Risk: सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. जाड़े का मौसम दिल के मरीजों के लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है. इस मौसम को लेकर दिल के मरीज कैसे रहें सावधान और कैसे करें अपना बचाव.
Heart Attack In Winters
दिल से मरीजों को सर्दियों के मौसम में अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए. ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि सर्दियों में शरीर में कई बदलाव होते हैं और अधिक उम्र के लोग इस हार्ट अटैक की चपेट में आ जाते हैं.
हाल-फिलहाल में यह दिक्कत कई लोगों में देखी जा रही है. ऐसा लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव के चलते और बढ़ी हुई टेंशन के चलते हो रहा है. साथ ही खान-पान में लापरवाही और स्मोकिंग की वजह से हो सकता है.
सर्दियों में दिल की देखभाल करना जरूरी होता है. डॉक्टरों की मानें तो हमारी धमनियों में ब्लड का प्रेशर कम होने लगता है जिससे दिल का दौरा पड़ने लगता है. जब तापमान काफी नीचे चला जाता है तब धमनियां सिकुडने लगती हैं.
लाइफ में टेंशन की वजह से भी दिल का दौरा पड़ सकता है. सर्दियों के मौसम में लोगों का फिजीकल काम कम होता है, चलते फिरते कम हैं और तब हार्ट ही बॉडी को गर्म करने के लिए ज्यादा काम करता है. ऐसे में शरीर का ख्याल रखना चाहिए.
सर्दियों में खून गाढ़ा होने लगता है और खून के थक्के हार्ट के लिए खतरनाक बन जाते हैं. हार्ट पूरे शरीर में एक ऐसा अंग हैं जिसकी बड़ी भूमिका है. अगर यह काम करना बंद कर दें तो जीना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है.
जब हमारा हार्ट थकने लगता है तो सर्दियों में दिल संकेत देता है कि हाथ, पीठ, कंध में दर्द होने लगेगा और पसीना आने लगता है, यह इस बात का संकेत हैं कि आपके हार्ट में दिक्कत है या हार्ट पर प्रेशर बन रहा है.
इससे बचाव के लिए कोशिश करें और सुबह के समय पार्क ना जाएं, ज्यादा कपड़े पहने, ठंड में बहुत ज्यादा बाहर ना निकलें, धूप में बैठें. टेंशन से दूर रहें, अच्छा खाएं, फ्रूट का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें. अगर दवाई खाते हैं तो समय पर इसका सेवन करें.