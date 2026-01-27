Winter Heart Attack Risk: सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है? जानें कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

Heart Attack In Winters

इससे बचाव के लिए कोशिश करें और सुबह के समय पार्क ना जाएं, ज्यादा कपड़े पहने, ठंड में बहुत ज्यादा बाहर ना निकलें, धूप में बैठें. टेंशन से दूर रहें, अच्छा खाएं, फ्रूट का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें. अगर दवाई खाते हैं तो समय पर इसका सेवन करें.