विंडो vs स्प्लिट AC: कूलिंग का असली चैंपियन कौन, बिजली बिल में कौन देगा राहत?

Window Ac vs Split Ac Which is Better: विंडो AC और स्प्लिट AC के बीच चुनाव अक्सर कंफ्यूजन का कारण बनता है. दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं. कीमत, कूलिंग, शोर, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के हिसाब से सही AC चुनना जरूरी है. इस गाइड में हम आपको 7 स्टेप में तुलना बताएंगे, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही AC चुन सकें.